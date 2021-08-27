



Компания Xiaomi выпустила первую сборку на базе бета-версии Android 12. Обновление стало доступно для смартфонов серии Mi 11 и в настоящее время тестируется в Китае.



Очевидно, что вскоре после выхода Android 12, который состоится этой осенью, Xiaomi выпустит релизную версию MIUI 12.5 на базе обновлённого Android и постепенно будет обновлять свои смартфоны, начиная в первую очередь с флагманских моделей.



В конце этого года или в следующем году Xiaomi выпустит крупное обновление оболочки MIUI 13. Изначально предполагалось, что оно должно выйти в конце лета, но произошла задержка, поскольку в апдейте очень много нововведений.







Поскольку выпуск MIUI 13 откладывается, Xiaomi готовит обновление MIUI 12.5 Enhanced, которое хотя не тянет на крупный релиз, но всё равно принесёт смартфонам довольно много улучшений, в том числе возможность выделять часть накопителя для расширения оперативной памяти.



Компания опубликовала на своём сайте приблизительное расписание выпуска MIUI 12.5 Enhanced для разных моделей смартфонов. Распространение апдейта начнётся в четвёртом квартале 2021 года (то есть с октября по декабрь) со следующих устройств:





Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11X Pro

Xiaomi Mi 11X

Xiaomi Mi 10T Pro

Xiaomi Mi 10T

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10

Не исключено, что Xiaomi не станет адаптировать MIUI 12.5 Enhanced для всех актуальных моделей, а сосредоточится на доработке MIUI 13, то есть большая часть смартфонов обновится с MIUI 12.5 не до MIUI 12.5 Enhanced, а сразу до MIUI 13, пусть и с задержкой.





