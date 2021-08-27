Компания Xiaomi выпустила первую сборку на базе бета-версии Android 12. Обновление стало доступно для смартфонов серии Mi 11 и в настоящее время тестируется в Китае.
Очевидно, что вскоре после выхода Android 12, который состоится этой осенью, Xiaomi выпустит релизную версию MIUI 12.5 на базе обновлённого Android и постепенно будет обновлять свои смартфоны, начиная в первую очередь с флагманских моделей.
В конце этого года или в следующем году Xiaomi выпустит крупное обновление оболочки MIUI 13. Изначально предполагалось, что оно должно выйти в конце лета, но произошла задержка, поскольку в апдейте очень много нововведений.
Поскольку выпуск MIUI 13 откладывается, Xiaomi готовит обновление MIUI 12.5 Enhanced, которое хотя не тянет на крупный релиз, но всё равно принесёт смартфонам довольно много улучшений, в том числе возможность выделять часть накопителя для расширения оперативной памяти.
Компания опубликовала на своём сайте приблизительное расписание выпуска MIUI 12.5 Enhanced для разных моделей смартфонов. Распространение апдейта начнётся в четвёртом квартале 2021 года (то есть с октября по декабрь) со следующих устройств:
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi Mi 11X Pro
- Xiaomi Mi 11X
- Xiaomi Mi 10T Pro
- Xiaomi Mi 10T
- Xiaomi Mi 10 Pro
- Xiaomi Mi 10
Не исключено, что Xiaomi не станет адаптировать MIUI 12.5 Enhanced для всех актуальных моделей, а сосредоточится на доработке MIUI 13, то есть большая часть смартфонов обновится с MIUI 12.5 не до MIUI 12.5 Enhanced, а сразу до MIUI 13, пусть и с задержкой.
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