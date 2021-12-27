





Компания Xiaomi поделилась своими планами относительно выпуска обновления MIUI 13. Новая версия оболочки MIUI для смартфонов, выпускаемых под брендами Xiaomi, Redmi и Poco будет представлена 28 декабря, одновременно с анонсом флагманских аппаратов линейки Xiaomi 12.Xiaomi рассказала, что плавность работы приложений в MIUI 13 в сравнении с MIUI 12.5 увеличилась на 15-52%, а скорость работы интерфейса самой оболочки и встроенных в неё приложений выросла на 20-26%. Эти улучшения стали возможны благодаря оптимизации использования процессора, памяти и модулей связи.





Xiaomi утверждает, что деградация скорости работы MIUI 13 составит всего 5% за три года использования. Это означает, что оболочка не будет замусориваться со временем и даже на старом смартфоне будет работать столь же быстро, как на совершенно новом. Кроме того, в новой версии MIUI реализована новая версия системы безопасности и конфиденциальности, частью которой стала усиленная защита от кибермошенничества.



Xiaomi также выпустит версию MIUI 13 для планшетов серии Pad 5. Эта оболочка называется MIUI 13 Pad, и специально для неё было адаптировано около трёх тысяч приложений и игр — их интерфейс был переделан, чтобы максимально соответствовать экрану планшета.







