MIUI 14 начала приходить владельцам смартфонов Xiaomi



Компания Xiaomi выпустила MIUI 14 — большое обновление своей фирменной оболочки на базе Android 14. Об этом пишет GSM Arena.



Речь идет о стабильной бета-версии, которую могут попробовать владельцы двух флагманских смартфонов Xiaomi 13 и Xiaomi 13 Pro. В этой сборке устранены все критические баги и пользователи могут устанавливать её на основные устройства. Примечательно, что сама Google всё еще не выпустила Android 14; скорее всего, обе компании готовят релиз примерно на одно время.



Чтобы попробовать самую свежую версию MIUI 14, нужно зарегистрироваться в программе бета-тестирования. Сейчас оно распространяется на устройства для китайскогот рынка, но в ближайшее время появится и для «глобалок». Позже список поддерживаемых устройств будет расширен.

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