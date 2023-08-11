MIUI начала блокировать установку Telegram на смартфоны Xiaomi

Олег
Telegram

Смартфоны Xiaomi начали помечать Telegram как опасное приложение. Об этом пишет Bleeping Computer.

Согласно источнику, это происходит в рамках новой опции MIUI, которая появилась в оболочке еще в 2022 году. Тогда пользователи критиковали Xioami, поскольку у компании появился потенциальный инструмент для цензурирования «неугодных» приложений.

«Приложение не прошло проверку безопасности Xiaomi. Это приложение является мошенническим, и его использование может привести к таким рискам, как мошеннические отчисления или необоснованное потребление. Из соображений безопасности рекомендуется активировать меры безопасности для обеспечения безопасности приложений и защиты от опасных приложений».

Telegram

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Теперь это происходит с Telegram. На смартфонах Xiaomi в Китае приложение мессенджера помечается как опасное, а его установка блокируется. Пока неясно, определяет ли смартфон страну по геолокации пользователя, так что россияне, которые пользуются версиями смартфонов Xiaomi для Китая (например, купленными на AliExpress), тоже могут столкнуться с такой проблемой.

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Источник:
Bleeping Computer
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Комментарии

Misha Gynin
+108
Misha Gynin
Главное не путать телеграмм для андройд и телеграмм для айос, и боюсь там не один телеграмм потенциально опасен.
Сегодня в 06:44
#
–539
NYX Misha Gynin
Это точно. Тут главное не перепутать и не установить на сяоми версию телеграм для иос.
Сегодня в 10:27
#
+17
AID_000185.4c632ddf7e3b43759cd3a8c0503bbbb2.1949
В тоталитарном Китае любой источник альтернативной информации опасен, естественно, что Телеграмм там не желателен и отмазка как всегда одна: мы сделали это для вашей же безопасности, не дали вам установить, не разрешили vpn и т.д.
Сегодня в 10:31
#
0
Crabby Storm NYX
Иди пользуйся обоснованным вассапом или ВК, мусор.
Сегодня в 12:41
#
+4740
Carter_Mayers AID_000185.4c632ddf7e3b43759cd3a8c0503bbbb2.1949
Так в Китае VPN на ура юзают, правда цены конские за месячное использование да и лазейки тоже народ ищет. Без этого никуда, а то кругом одни успехи будут, прогресс и «правильная позиция»
час назад в 17:36
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