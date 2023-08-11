MIUI начала блокировать установку Telegram на смартфоны Xiaomi



Смартфоны Xiaomi начали помечать Telegram как опасное приложение. Об этом пишет Bleeping Computer.



Согласно источнику, это происходит в рамках новой опции MIUI, которая появилась в оболочке еще в 2022 году. Тогда пользователи критиковали Xioami, поскольку у компании появился потенциальный инструмент для цензурирования «неугодных» приложений.



Смартфоны Xiaomi начали помечать Telegram как опасное приложение. Об этом пишет Bleeping Computer.Согласно источнику, это происходит в рамках новой опции MIUI, которая появилась в оболочке еще в 2022 году. Тогда пользователи критиковали Xioami, поскольку у компании появился потенциальный инструмент для цензурирования «неугодных» приложений.

«Приложение не прошло проверку безопасности Xiaomi. Это приложение является мошенническим, и его использование может привести к таким рискам, как мошеннические отчисления или необоснованное потребление. Из соображений безопасности рекомендуется активировать меры безопасности для обеспечения безопасности приложений и защиты от опасных приложений».











Теперь это происходит с Telegram. На смартфонах Xiaomi в Китае приложение мессенджера помечается как опасное, а его установка блокируется. Пока неясно, определяет ли смартфон страну по геолокации пользователя, так что россияне, которые пользуются версиями смартфонов Xiaomi для Китая (например, купленными на AliExpress), тоже могут столкнуться с такой проблемой.