MMS-рассылки выросли в четыре раза

Александр


Количество разосланных бизнесом MMS-сообщений выросло в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствуют данные аналитики рекламной платформы «МегаФон Таргет». Рекламодатели самостоятельно сегментируют аудиторию и запускают рассылки при помощи SMS, электронной почты, мессенджеров, а в последнее время все чаще выбирают MMS.

Согласно данным аналитики рекламной платформы «МегаФон Таргет», в январе–мае текущего года число разосланных MMS увеличилось на 336% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чаще других такие сообщения отправляют компании, специализирующиеся на розничной торговле, услугах, доставке еды, продаже автомобилей и недвижимости. На этом фоне традиционная SMS-рассылка показала всего лишь двукратный рост.

«МегаФон Таргет» — это автоматизированная платформа «МегаФона» для продвижения при помощи рассылок по SMS/MMS/мессенджерам, email, а также для рекламы в интернете (Programmatic). Платформа позволяет сегментировать аудиторию по более чем 100 параметрам: пол, возраст, местоположение, интересы пользователей и другим. Сервис был запущен в 2017 году.

Служба мультимедийных сообщений (MMS; Multimedia Messaging Service), которая позволяет отправлять и получать сообщения с изображениями, видео, аудио и другими медиафайлами в сетях сотовой связи, была разработана в начале века. Сообщения поступают на телефон абонента по тому же каналу связи, что и SMS. Технология MMS появилась в России в 2002 году, и «МегаФон» был одним из первых операторов, предоставивших услугу своим абонентам. Однако, рост трафика мобильного интернета и появление мессенджеров и соцсетей сделали услугу невостребованной.

После ухода с рекламного рынка крупных иностранных игроков бизнесу требовались новые каналы для коммуникации с клиентом. Образовавшийся дефицит рекламных площадок компенсировали российские социальные сети, мессенджеры и мобильная реклама, в том числе в формате MMS.

«В текущей ситуации услуга, внедренная в индустрию 20 лет назад, снова стала популярной. В MMS одновременно можно продемонстрировать товар, рассказать об условиях акции, дать возможность перейти по ссылке или сразу совершить звонок рекламодателю», — отмечает директор дирекции по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса «МегаФона» Екатерина Гаммель.
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Комментарии

Esthet
+1865
Esthet
Я лет 15 ими не пользовался)
Сегодня в 13:33
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tellurian
+1467
tellurian Esthet
Я за время их появления раза 3-4, от силы 5. Тогда это было дорого, потом не нужно :)
Сегодня в 14:28
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