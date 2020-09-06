Холодным мартовским утром 2018 года курьер принес мне большую посылку с AliExrpess — и, как уже наверное многие догадались, в ней был Xiaomi Mi Notebook Pro первого поколения в базовой версии, который с тех пор вот уже больше двух лет служит мне верой и правдой дома и в поездках. Эта линейка ноутбуков стала достаточно популярной — так, в ее теме на 4pda больше 900 страниц, одним из них пользуется сам «отец Linux», Линус Торвальдс, а модели из нее входят в топ-50 на Яндекс.Маркете, и это при том, что не продаются официально в России.
Сегодняшняя статья не будет обзором — я уже делал его на момент выхода ноутбука (первая и вторая часть). Я расскажу именно об опыте использования, подводных камнях, минусах, плюсах и фишках Mi Notebook Pro, а также попробую ответить на вопрос, кому стоит их брать. Но для начала — краткие характеристики.
Ноутбуки в этой линейке имеют цельнометаллический корпус, 15.6'' FHD IPS-экран с тонкими рамками, работают на 4-ядерных Core i5 и Core i7 8-ого или 10-ого поколений, имеют до 16 ГБ ОЗУ и SSD до 1 ТБ. Есть дискретная графика серии Nvidia MX или GTX 1050, датчик отпечатков пальцев и стереодинамики, созданные совместно с Harman. Также все модели имеют емкий аккумулятор на 60 Втч. Весят Mi Notebook Pro чуть меньше 2 кг и имеют толщину 15 мм.
Самое главное — это не MacBook
И даже не Lenovo ThinkPad, Dell XPS или Asus ZenBook. Вы не можете взять Mi Notebook и сразу начать на нем работать (если вы бегло не знаете китайский конечно), вы как минимум должны уметь переустанавливать систему и ставить драйвера. Поэтому если вы привыкли использовать готовые к труду
Ноутбуки этой линейки не продаются официально в России, так что гарантия будет в лучшем случае того магазина, где вы его купили. У Mi Notebook Pro нет русской вилки и русских букв на клавиатуре — вам придется покупать переходник и делать гравировку (если вы не умеете печатать вслепую).
Поэтому, если вы не готовы потратить некоторое время на настройку ноутбука после покупки и мириться с отсутствием нормальной гарантии — лучше пройдите мимо и возьмите решение ААА-бренда. Да, такие лэптопы при аналогичных характеристиках обойдутся вам дороже, чем Mi Notebook Pro, но вы хотя бы гарантированно сможете нормально работать с ними прямо из коробки.
Но если вас это не смущает — что ж, поехали дальше.
Внешний вид и корпус — устает даже металл
Корпус ноутбука цельнометаллический, сделан из алюминия и благодаря анодированию имеет серый цвет. И в тех местах, где вы чаще всего его касаетесь, через год-два он начнет «облезать»:
Увы, это не новость, фото таких же слегка «потертых» MacBook в интернете хватает, так что с этим придется смириться, если вы часто используете свой лэптоп. Тут можно только сказать, что пластик обычно стирается гораздо сильнее и гораздо некрасивее. Схожая проблема преследует и зарядное гнездо USB-C:
И опять же эта проблема свойственна многим ноутбукам с USB-C, и от этого никуда не деться: этот разъем уже по умолчанию используется для зарядки в большинстве ультрабуков, и с учетом его небольших габаритов вы гарантированно вслепую не попадете в него штекером. В такие моменты начинаешь искренне скучать по MagSafe в старых MacBook — к слову, есть его аналоги и для USB-C, но они все же будут выпирать из корпуса.
Ну и третья проблема по корпусу — это нижняя крышка, которая крепится к ноутбуку не только винтами, но и пластиковыми защелками. И да, как вы уже наверное догадались, последние не очень надежны: они относительно легко ломаются при снятии крышки или при ударах. В случае с моим лэптопом произошло именно второе:
Металл не погнулся, но крышка в этом месте теперь слегка выпирает. Решается эта проблема только ее заменой, благо в Китае их полно, и стоят они очень недорого (порядка 1.5 тысяч рублей).
Клавиатура — лучшее из всего что я видел
Тут нет сарказма или шутки, Xiaomi действительно сделала классную клавиатуру. Во-первых, на ней длинные клавиши Esc и Delete, то есть попадать по ним просто. Во-вторых, тут полноценные стрелки — не понимаю тенденцию к их уполовиниванию. В-третьих, тут очень тугая кнопка выключения, так что случайно нажать ее не получится.
Ну и из моего опыта использования клавиатура удивляет надежностью — старые читатели iGuides знают, что я пишу много статей и гайдов, и в неделю у меня выходит до 50-70 тысяч символов, 95% которых набираются именно на Mi Notebook Pro. И за два года клавиатура не подвела меня ни разу, хотя работаю я далеко не в самых стерильных условиях: она ни разу не скрипнула, не появились более «мягкие» или «жесткие» клавиши, они не стали залипать или задваиваться — в общем, если вы планируете писать действительно большие объемы текста, то данная клавиатура вам точно понравится.
В Mi Notebook Pro стоят именно старшие версии видеокарт Nvidia MX
Я уже писал статью о том, что Nvidia слегка мухлюет с ультрабучной графикой: так, линейка MX150/250/350 имеет как GPU с частотой около 900 МГц при теплопакете в 10 Вт, так и аналогичные GPU с частотой около 1400 МГц при теплопакете в 25 Вт. Очевидно, что разница в производительности между ними немалая и достигает 30-50%, и многие предлагают отличать версии таких GPU друг от друга по их идентификатору.
И вот по нему получается, что в Mi Notebook Pro стоят младшие представители Nvidia MX, однако это не так: да, их частота ниже «продвинутых» версий и составляет 1200 МГц, но вот теплопакет полный, 25 Вт. Так что под нагрузкой благодаря технологии GPU Boost видеокарты Nvidia MX в Xiaomi выдают лишь на 5-7% более низкую производительность, чем «полноценные» версии. Ну и к тому же не стоит забывать разгон, который здесь разумеется не запрещен и позволяет вернуть недостающие 150-200 МГц:
Система охлаждения крута и ужасна одновременно
Xiaomi не стала мелочиться, и система охлаждения Mi Notebook Pro ближе к игровым ноутбукам, чем к ультрабукам: полное покрытие медью всей «горячей» зоны, достаточно большие радиатора и два мощных вентилятора. В итоге, например, при стресс-тесте процессора в AIDA64 тот нагревается лишь до 68-70 градусов, и это при том, что «за бортом» 27:
И это очень хороший показатель — большинство ультрабуков быстро нагреваются выше 90 градусов и начинается троттлинг. Тут на него нет даже намека, к тому же производительность при работе от аккумулятора не падает, что делает эти лэптопы идеальными рабочими машинками в поездах. Но почему я тогда назвал эту крутую систему охлаждения ужасной?
Все дело в качестве вентиляторов. Не знаю, чья здесь ошибка, Xiaomi или достаточно известной компании Delta, у которой китайский вендор заказал «вертушки», но буквально через год-полтора работы у некоторых пользователей они начинают трещать. Причем, к сожалению, эти же вертушки используются не только в оригинальном Mi Notebook Pro 2017 года, но и в более новых версиях, даже 2020 года. Конечно, возможно в новых партиях проблема с треском решена, но узнать об этом мы сможем лишь через год-другой.
К счастью, в Китае эти вентиляторы можно купить отдельно, по 1000 рублей за штуку. А для гиков есть вариант интереснее: в модели Mi Notebook Pro с GTX 1050 компания Xiaomi решила использовать более мощные металлические «вертушки», так как эта видеокарта прожорливее решений из линейки MX. Эти вентиляторы не трещат, и пользователи на форумах выяснили, что их можно поставить в обычные версии Mi Notebook Pro, просто слегка... подпилив напильником. Да, в прямом смысле того слова:
Разумеется, пойдут на это не все, хотя тут только одни плюсы — вы полностью избавитесь от треска навсегда, да и еще в итоге получите более низкие температуры. Вот такой вот киберпанк с пересадкой запчастей одного ноутбука на другой. И да, металлические «вертушки» разумеется тоже продаются в Китае.
Экран защищен Gorilla Glass 3 — идеальное решение
Нет, он не сенсорный, но Xiaomi все равно раскошелилась на хорошую защиту. И это, на мой взгляд, отличное решение: отпечатки пальцев с него стираются на ура, вы можете открывать и тыкать в него как угодно, никаких разводов на дисплее не будет.
К слову, качество петель также на высоте — за два года они абсолютно не разболтались, все также отлично держат угол и позволяют поднять крышку одной рукой, так что «тест на MacBook» до сих пор проходится на ура.
Harmon + Dolby = отличный звук
В общем и целом, большинство ноутбуков, даже игровых, а особенно ультрабуков, звучат очень так себе: ролики на YouTube посмотреть можно, но вот музыку послушать, да и еще на большой громкости, не получится. Приятных исключений здесь немного, и линейка Mi Notebook Pro — одна из них.
Xiaomi действительно заморочились и вместе с Harmon сделали отличные динамики, к тому же внедрили поддержку Dolby Amtos. Как итог — звук получился очень неплохим. Разумеется, не стоит ждать басов от пары 2-ваттных динамиков, но все еще музыка звучит достаточно сочно, открыто и нет никакого треска даже на максимальной громкости. Разумеется, в хороших наушниках звук будет лучше, но все еще скорее всего вы сможете слушать и наслаждаться большинством композиций прямо с ноутбука.
Отличная батарея от поставщика АКБ для Apple
60-ваттную батарею Mi Notebook Pro делает Sunwoda — она же производит аккумуляторы для некоторых iPhone. Как итог, ее качество оказалось на высоте: увы, в Windows нельзя посмотреть количество циклов, но с учетом одной зарядки в день за более чем два года их скорее всего накопилось порядка 700-800, причем емкость просела лишь на 23%:
Это действительно хороший результат, который позволяет вам менять батарею раз в три года, а если ноутбуком вы будете пользоваться реже, то, возможно, ее вообще менять не придется за все время пользования. К слову, с самим процессом замены проблем нет: АКБ закреплена внутри всего на двух обычных крестообразных винтах. Никакого клея (привет, Apple), никаких треугольных винтов (снова привет Apple) — заменить батарею можно в домашних условиях буквально за несколько минут, и это круто.
Поддерживаемые системы: Windows и Linux без проблем, macOS после танцев с бубном
Официально линейка Mi Notebook Pro поставляется с Windows 10 и отлично на ней работает, без всяких проблем с драйверами. С более старыми версиями Windows гарантированно будут проблемы — да, поставить их получится, но нужно будет искать патченные драйвера на интегрированную графику, не будут работать жесты тачпада и датчик отпечатков пальцев. С учетом того, что Windows 7 уже не поддерживается Microsoft — ставить ее на современный ноутбук смысла нет.
Также на Mi Notebook Pro отлично работают многие современные дистрибутивы Linux, и лучше всего Ubuntu — в ней даже датчиком отпечатков можно пользоваться. Собственно, этот ноутбук для работы купил сам отец Linux, Линус Торвальдс, так что уж где-где, а на этом ноутбуке с «пингвином» проблем нет.
С хакинтошем все сложнее. Гарантированно не будет работать дискретная графика и картридер, kext для Wi-Fi от Intel кривой до ужаса, да и еще для установки желательно патчить BIOS. Так что в теории завести macOS можно, и даже хватает людей, которые пользуются ей на Mi Notebook Pro, но лучше все же для хакинтоша найти ноутбук с более подходящим железом.
Широкий выбор комплектующих — заменить можно все
Раз ноутбук создан и производится в Китае — значит, достать там для него любые запчасти можно без проблем, на AliExpress дороже, на Taobao дешевле. Причем вообще любые: клавиатура, тачпад, вентиляторы, дисплейный модуль, крышка, динамики, даже плата — по сути можно собрать ноутбук с нуля. При этом цены не выглядят зверскими: например за тот же аккумулятор попросят от 3 до 4 тысяч рублей, что вполне приемлемо с учетом того, что менять его придется никак не чаще раз в 3 года.
Поддержка и мелкие фишки — Xiaomi не перестает удивлять
Большая часть компаний поддерживают свои ноутбуки очень недолго — пара-тройка апдейтов BIOS, решающие явные проблемы, и все. Xiaomi же смогла удивить — за три года компания выпустила 9 версий BIOS для оригинальной модели Mi Notebook Pro, причем последний совсем недавно. И, что самое приятное, кроме исправления ошибок компания прислушивается к мнению пользователей и внедряет новые фишки.
Так, например, не всем нравилось, что подсветка клавиатуры гаснет через 15 секунд после ее последнего использования — Xiaomi добавила возможность сделать так, чтобы подсветка горела постоянно. Пользователи жаловались на то, что кулеры стартуют при низких температурах (42 градуса) — компания учла это пожелание, подняв температуру и добавив больше градаций скорости. Так что клиентоориентированность тут на высоте, что не может не радовать.
Также у ноутбука хватает приятных фишек. Например, рядом с гнездом зарядки есть светодиод, показывающий уровень заряда при подключении к зарядному устройству. Поэтому не нужно включать ноутбук, чтобы узнать, что он заряжен — об этом скажет зеленый светодиод, который во время зарядки горит желтым, а когда уровень заряда критично низок — красным.
Внутри ноутбука не один, а два слота M.2 с поддержкой NVMe, что позволяет легко расширить хранилище еще одним SSD. Также радует, что порт USB-C обеспечивает не только зарядку, но и вывод видео вплоть до 4К, однако поддержки Thunderbolt все же нет.
Нельзя не отметить хорошую проработку софта для микрофона: так, есть возможность задействовать шумодав, записывать звук в высоком качестве или же направленно из определенной области. С учетом того, что на большинстве ноутбуков есть бич — собеседнику слышны ваши нажатия на клавиши — шумодав оказывается действительно полезной штукой, которая позволяет нормально пользоваться ноутбуком, не боясь, что стук клавиатуры будет мешать общаться.
Ну и последняя приятная фишка — так как ноутбук достаточно гиковский, то хватает модификаций BIOS и для установки macOS, и для управления напряжением и TDP процессора, можно даже вручную задавать обороты вентиляторов и включить новую технологию управления частотой CPU под названием SpeedShift. То есть вы можете настроить ноутбук так, как вам удобно: например, я поставил температуру включения вентиляторов на 60 градусов, что позволяет мне работать большую часть времени в абсолютной тишине, а также снизил напряжение на CPU, что позволило ему работать на более высоких частотах при том же теплопакете.
Вывод: отличный ноутбук, но не для всех
Думаю, читатели уже поняли, что Mi Notebook Pro — это ноутбуки с закосом под гиковость: модификации BIOS, допиливание вентиляторов от другой модели, возможность запуска macOS и многое другое показывает, что это не самые лучшие лэптопы для обычных пользователей, привыкших все получать из коробки. В случае с этими ноутбуками из коробки вы получите только «Нихау» («Привет» по-китайски) и клавиатуру без русских букв, что уже отпугнет от себя достаточное количество юзеров. Но, повторюсь, если вы с компьютером «на ты» и не прочь немного поработать руками — вы можете получить идеальную рабочую машинку на долгие годы, с дешевым и простым апгрейдом и заменой комплектующих, а также с практически безграничными возможностям по «допиливанию» под себя.
Если у вас остались еще какие-либо вопросы по линейке Mi Notebook Pro — задавайте их в комментариях.
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