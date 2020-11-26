Кажется, что Артемий Лебедев случайно придумал новый слоган для Xiaomi. Об этом рассказал глава PR-отдела китайской компании в России Евгений Мосунов.
Блогер и дизайнер Артемий Лебедев 19 ноября опубликовал очередной выпуск своего новостного шоу на YouTube, где рассказал зрителям о куртке с электрическим подогревом. По его словам, давно уже пора, поскольку у нас всё электрифицировано, а куртки и одежда — нет, а зимой бывает холодна. Артемий также отметил, что нужны еще электроварежки и электроперчатки.
Лебедев также поздравил Xiaomi с тем, что они сделали полезную вещь для нашего климата и отметил: «Компания наступает на пятки Apple с точки зрения дизайна, потому что они не связаны жесткими корпоративными обязательствами, очень много экспериментируют и делают много всякой разной полезной х…и».
На последнюю фразу в комментарии Артемия обратил Евгений Мосунов из российского офиса Xiaomi, опубликовав её на своей странице в Facebook с небольшой интерпретацией: «Много всякой классной, полезной X****i».
В ответах к посту со слоганом Мосунов рассказал, что компания не обращалась за услугой к Лебедеву, а пиарщику просто понравился выпуск. Комментаторы в целом положительно отнеслись к идее.
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