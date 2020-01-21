Атмосферный хоррор от студии Crytek игра Hunt: Showdown наконец-то приходит на PS4. Релиз намечен на 18 февраля. Разработчики уже сообщили о своих планах добавить кроссплатформенный многопользовательский режим с будущим обновлением.



Этот командный шутер был довольно хорошо принят игроками. В каждом матче на карту попадают 12 охотников за головами, которые работают командой или в одиночку. Их основная задача уничтожить монстров, которыми кишат болота Луизианы и прилегающий ветхий город. После победы над боссом, охотники за головами превращаются в заклятых врагов и начинается борьба за награду.







В рамках анонса версии игры для PlayStation 4 студия Crytek рассказала о нескольких нововведений в предстоящей версии 1.2. Будут добавлены рандомные команды из трех человек, расширенное руководство, исправления и улучшения производительности, а также новые охотники, предметы и оружие. Позднее в этом году разработчики обещали добавить одиночный PvE-режим, различные события, настройку снаряжения и новую карту.





