Множество девайсов Apple станут неполноценными до конца 2026 года

Олег


Компания Apple перестанет поддерживать Mac с процессорами Intel и они навсегда останутся на той macOS, которую сейчас имеют на борту. Об этом пишет MacRumors. 

Согласно источнику, сама Apple официально признает — macOS 26 Tahoe станет последней доступной версией для Mac и Macbook на Intel. Вот их перечень: 

  • Macbook Pro 16 (2019)
  • Macbook Pro 13 (2020) 
  • Mac Pro (2019) 
  • iMac 27 (2020). 

Эти четыре компьютера не получат macOS 27 и последующие версии и навсегда останутся на Tahoe. Чтобы ее установить, потребуется модель с чипом Apple Silicon M1 и новее, либо Macbook Neo с чипов A-серии. 

Прекращение поддержки устаревших моделей в целом логично и объяснимо, но особенно неприятно это слышать, несомненно, владельцам Mac Pro в корпусе «тёрки». Он был самым дорогим Mac в истории Apple, при этом вышел и продавался на стыке поколений, весь спустя всего год компания начала отказываться от процессоров Intel. 
0
Источник:
MacRumors
Комментарии (1)

kardigan
+4415
kardigan
«лохоТЁРЫ»🤣
Сегодня в 09:09
