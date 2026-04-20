Множество девайсов Apple станут неполноценными до конца 2026 года

Компания Apple перестанет поддерживать Mac с процессорами Intel и они навсегда останутся на той macOS, которую сейчас имеют на борту. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, сама Apple официально признает — macOS 26 Tahoe станет последней доступной версией для Mac и Macbook на Intel. Вот их перечень:
- Macbook Pro 16 (2019)
- Macbook Pro 13 (2020)
- Mac Pro (2019)
- iMac 27 (2020).
Эти четыре компьютера не получат macOS 27 и последующие версии и навсегда останутся на Tahoe. Чтобы ее установить, потребуется модель с чипом Apple Silicon M1 и новее, либо Macbook Neo с чипов A-серии.
Прекращение поддержки устаревших моделей в целом логично и объяснимо, но особенно неприятно это слышать, несомненно, владельцам Mac Pro в корпусе «тёрки». Он был самым дорогим Mac в истории Apple, при этом вышел и продавался на стыке поколений, весь спустя всего год компания начала отказываться от процессоров Intel.