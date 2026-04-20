Множество девайсов Apple станут неполноценными до конца 2026 года

Компания Apple перестанет поддерживать Mac с процессорами Intel и они навсегда останутся на той macOS, которую сейчас имеют на борту. Об этом пишет MacRumors.

Macbook Pro 16 (2019)

Macbook Pro 13 (2020)

Mac Pro (2019)

iMac 27 (2020).

Согласно источнику, сама Apple официально признает — macOS 26 Tahoe станет последней доступной версией для Mac и Macbook на Intel. Вот их перечень:Эти четыре компьютера не получат macOS 27 и последующие версии и навсегда останутся на Tahoe. Чтобы ее установить, потребуется модель с чипом Apple Silicon M1 и новее, либо Macbook Neo с чипов A-серии.Прекращение поддержки устаревших моделей в целом логично и объяснимо, но особенно неприятно это слышать, несомненно, владельцам Mac Pro в корпусе «тёрки». Он был самым дорогим Mac в истории Apple, при этом вышел и продавался на стыке поколений, весь спустя всего год компания начала отказываться от процессоров Intel.