За последние два года безымянный троян собрал множество данных с более трех миллионов Windows-компьютеров. Об этом сообщает исследование NordLocker.
С 2018 по 2020 год вредоносное ПО типа «троян» проникло на 3 миллиона компьютеров с Windows. Распространялось оно двумя методами: через электронную почту и пиратские приложения. В частности, были заражены взломанные сборки Adobe Photoshop 2018, несколько игр и так называемые «активаторы» Windows — небольшие утилиты для пиратской «активации» Windows.
Среди похищенных данных — множество аккаунтов пользователей (Google, Яндекс, ВКонтакте, Instagram, Twitch, Mail RU, Skype, Mega и т.д.). Они были украдены при помощи cookie — на момент обнаружения примерно 22% «печенек» были актуальны. Троян скачивал файлы с зараженных компьютеров: изображения и документы, но в основном текстовые; это «отличная» новость для тех, кто хранит свои пароли в «Блокноте» на ПК. Сообщается, что база содержит около миллиона изображений и более 650 тысяч файлов DOC и PDF.
Но это еще не всё. Исследование показало, что троян не только воровал данные — в момент заражения он делал скриншоты экрана и снимок через веб-камеру.
Рецепт от таких взломов всегда очень прост: не устанавливайте пиратское ПО, взломанный Windows и приложения из ненадежных источников. Люди, которые создают «кряки», зачастую не прочь подзаработать и воровством личных данных. Помимо этого, если вы уже пользуетесь пиратской Windows, не будет лишним сменить все пароли от важных аккаунтов, периодически чистить cookie-файлы браузера, а также использовать двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно. Или переходите на Mac.
Ранее мы рассказали о вирусе для Android, который разместился прямо в Google Play Store под видом популярной мобильной игры.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: