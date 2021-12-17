С нового 2022 года мобильный операторы РФ готовят повышение тарифов на связь. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на представителей сотовых компаний.
Согласно источнику, в среднем подорожание будет равняться 6-10% в зависимости от конкретного региона и оператора. Причем ситуация с повышением цен довольно спорная: с одной стороны, ФАС сообщает, что не видит экономической обоснованности для удорожания связи сейчас, а с другой — эксперты рынка считают, что основания всё-таки имеются.
«Ведомости» не называют конкретных операторов, но отмечают, что представители некоторых из них прогнозируют даже более высокую планку удорожания, чем пишут СМИ. Помимо этого, немного ранее было замечено, что все российские операторы мобильной связи негласно и почти одновременно убрали из актуальных тарифов опцию безлимитного интернета.
Гендиректор TelecomDaily отмечает, что год от года операторам всё сложнее повышать цены «в лоб», так как контроль ФАС в этой области рынка — совсем не фикция. Например, когда в 2020 году Tele2 поднял цены дважды — в январе и в мае — суммарно на 14%, Федеральная антимонопольная служба признала этот шаг необоснованным и потребовала от оператора «вернуть как было». В 2021 году цены на тарифы почти не росли, но в 2022 это, скорее всего, изменится.
Помимо собственной окупаемости у российских поставщиков связи есть постоянно растущая «головная боль» — законодательство, которое регулярно их к чему-то обязывает. Например, закон о хранении трафика абонентов в течение 6 месяцев вышел уже довольно давно — несколько лет назад — однако из-за карантина россияне массово «ушли в онлайн» и объемы трафика резко выросли; а хранить его всё так же необходимо по закону. Это при том, что повышенные ресурсы теперь требуются для прямой обработки увеличившихся объемов трафика, не говоря уже о его хранении. На итоговом ценнике за тариф сказываются и другие инициативы Госдумы.
Министерство цифрового развития РФ готовит пакет мер по поддержанию отрасли мобильной связи. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Минцифры.
Кстати, недавно пользователи мобильного интернета впервые за 10 лет заметили ухудшение качества связи и падение средней скорости на территории России.
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Изменится стоимость — плевал я на их стрёмную связь.