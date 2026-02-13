Мобильные операторы массово блокируют «неугодные» SIM-карты по всей России

В сети появилась статистика о количестве заблокированных мобильных номеров в России. Подробности у «Коммерсанта».
- использование недостоверных данных абонентов
- отсутствие сведений в Единой биометрической системе у иностранцев
- превышение лимита по количеству номеров на одного человека.
Напомним, что с текущего года на один российский паспорт не может быть зарегистрировано более 20 номеров.
Эксперты, опрошенные изданием, считают, что рост блокировок связан с ужесточением законодательства и масштабной проверкой абонентских баз, а в 2026 году их количество должно снизиться из-за более точечного подхода после первичной массовой чистки. Также они уверены: борьба с «серыми» симками трансформирует рынок — операторы сосредоточились не на увеличении количества абонентов, а на рост дохода с каждого имеющегося.