Мобильные операторы массово блокируют «неугодные» SIM-карты по всей России

Олег

В сети появилась статистика о количестве заблокированных мобильных номеров в России. Подробности у «Коммерсанта».

Согласно источнику, за весь 2025 год российские мобильные операторы заблокировали 18,45 миллионов сим-карт, что на 76% больше, чем в 2024 году. Основные причины для блокировок:

  • использование недостоверных данных абонентов
  • отсутствие сведений в Единой биометрической системе у иностранцев
  • превышение лимита по количеству номеров на одного человека.


Напомним, что с текущего года на один российский паспорт не может быть зарегистрировано более 20 номеров.

Эксперты, опрошенные изданием, считают, что рост блокировок связан с ужесточением законодательства и масштабной проверкой абонентских баз, а в 2026 году их количество должно снизиться из-за более точечного подхода после первичной массовой чистки. Также они уверены: борьба с «серыми» симками трансформирует рынок — операторы сосредоточились не на увеличении количества абонентов, а на рост дохода с каждого имеющегося. 

Источник:
Коммерсантъ
Комментарии

kardigan
+4341
kardigan
Двадцать номеров на одного чела это не многовато будет? Я понимаю-дети, сигналка, умные плюшки, телефон, ну три номера, а остальные то куда?🤣
Сегодня в 09:16
+19
Феликс kardigan
Вроде умный парень, а дальше носа своего не видишь.
В фирмах люди на себя регают симки для разных ситуаций. Айтишнику в 20 роутеров вставить симку надо. На кого регать? В спутниковое оборудование нужна симка. На кого регать?
Сегодня в 09:35
