Мобильные операторы массово блокируют «неугодные» SIM-карты по всей России



В сети появилась статистика о количестве заблокированных мобильных номеров в России. Подробности у «Коммерсанта».

использование недостоверных данных абонентов

отсутствие сведений в Единой биометрической системе у иностранцев

превышение лимита по количеству номеров на одного человека.

Согласно источнику, за весь 2025 год российские мобильные операторы заблокировали 18,45 миллионов сим-карт, что на 76% больше, чем в 2024 году. Основные причины для блокировок:Напомним, что с текущего года на один российский паспорт не может быть зарегистрировано более 20 номеров.Эксперты, опрошенные изданием, считают, что рост блокировок связан с ужесточением законодательства и масштабной проверкой абонентских баз, а в 2026 году их количество должно снизиться из-за более точечного подхода после первичной массовой чистки. Также они уверены: борьба с «серыми» симками трансформирует рынок — операторы сосредоточились не на увеличении количества абонентов, а на рост дохода с каждого имеющегося.