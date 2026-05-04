Мобильные операторы начали предупреждать абонентов об отключении мобильной связи

Жители Москвы поделились сообщениями от операторов, где их предупреждают о проблемах со связью и дают советы, как продолжать ею пользоваться. Об этом написала Baza.

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, москвичи получают СМС-сообщения от своих мобильных операторов. В них указывается, что в Москве «возможны временные ограничения мобильного интернета и СМС в период подготовки праздничных мероприятий с 5 до 9 мая». Вместо этого россиянам рекомендуется использовать домашний Wi-Fi и функцию VoLTE (которая не работает у многих пользователей iPhone) для звонков — судя по всему, обычные голосовые сотовые звонки тоже могут не работать.Примечательно, что в список ограничений попали и обычные СМС-сообщения, которые работают не через интернет, а напрямую через сотовые вышки. Из этого следует, что получение СМС-кодов для входов в аккаунты и подтверждения различных платежей и переводов может оказаться невозможным.