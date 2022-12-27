Мобильные операторы начали уведомлять о повышении тарифов с 2023 года

Российские мобильные операторы начали рассылать абонентам оповещения о скором повышении тарифов на связь. Об этом пишут «Ведомости».
Согласно источнику, операторы так называемой «большой четверки» начали присылать абонентам СМС с предупреждением о скором повышении тарифов — оно планируется на 2023 год. При этом некоторые операторы, например, Tele2, собираются поднять стоимость даже на архивных тарифах. Одни рекомендуют перейти на более новые и дорогие тарифы, а другие предлагают дополнительные платные опции, чтобы снизить цену на связь.
Отмечается, что главным основанием для повышения тарифов поставщики связи считают рост затрат на оборудование. Как известно, из-за антироссийских санкций ввозить в РФ оборудование для сетей стало гораздо сложнее и дороже, а некоторые вендоры и вовсе отказались работать с российскими операторами. Эксперты прогнозируют, что в 2023 году затраты отечественных поставщиков связи вырастут на 30%.
Помимо повышения тарифов, как минимум один оператор вводит комиссию за пополнение счета своего телефона: в случае, если платеж проходит через сторонний банк, комиссия оператора может составить 1,142%.
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