Мобильная связь Россия

Мобильные операторы начали уведомлять о повышении тарифов с 2023 года

Олег

iPhone


Российские мобильные операторы начали рассылать абонентам оповещения о скором повышении тарифов на связь. Об этом пишут «Ведомости».

Согласно источнику, операторы так называемой «большой четверки» начали присылать абонентам СМС с предупреждением о скором повышении тарифов — оно планируется на 2023 год. При этом некоторые операторы, например, Tele2, собираются поднять стоимость даже на архивных тарифах. Одни рекомендуют перейти на более новые и дорогие тарифы, а другие предлагают дополнительные платные опции, чтобы снизить цену на связь.

Отмечается, что главным основанием для повышения тарифов поставщики связи считают рост затрат на оборудование. Как известно, из-за антироссийских санкций ввозить в РФ оборудование для сетей стало гораздо сложнее и дороже, а некоторые вендоры и вовсе отказались работать с российскими операторами. Эксперты прогнозируют, что в 2023 году затраты отечественных поставщиков связи вырастут на 30%.

Помимо повышения тарифов, как минимум один оператор вводит комиссию за пополнение счета своего телефона: в случае, если платеж проходит через сторонний банк, комиссия оператора может составить 1,142%.

Ранее мы рассказали, как сотрудник салона сотовой связи продавал клиентов по 100 рублей и что с ним потом стало. 

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Источник:
Ведомости
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Комментарии

+513
Paspartu
Я за свой тариф буду держаться до конца
Сегодня в 13:21
#
+513
Paspartu Krauss
Ладно, ты выиграл 🙂
Сегодня в 14:30
#
Konstantin Bulatnikov
+110
Konstantin Bulatnikov Paspartu
Держи нас в курсе, как долго оператор позволит тебе это...😃😃😃🤝
Сегодня в 14:03
#
+513
Paspartu Konstantin Bulatnikov
Полтора года позволяет, после перехода в архив, немного повышая цену.
Перед этим было так же на другом тарифе. Пока насильно не меняли за 8 лет)
Сегодня в 14:30
#
tellurian
+4863
tellurian Paspartu
Вопрос сколько вы платите за это тариф. Это очень существенная информация, чтобы понимать завидовать вам или плакать 😂
час назад в 15:43
#
+513
Paspartu tellurian
633 руб в месяц
час назад в 15:47
#
tellurian
+4863
tellurian Paspartu
Ого, по моим меркам дорого. Я 220₽ плачу. 20 гигов и 600 минут. Мне хватает.
23 минуты назад
#
Дмитрий Могучев
+74
Дмитрий Могучев
На архивном тарифе теле 2 прислали смс что на 25 рублей поднимут плату. ( У меня скидка на тариф 70%) и была плата 66 руб.

МТС тарифище 2020 года , пока молчат.
Сегодня в 14:26
#
Михаил
+7
Михаил
Архивные планы наше всё
20 минут назад
#