Мобильные операторы перечислили все ограничения связи с 5 по 9 мая

Олег

«Большая четверка» операторов предупредила о разного рода ограничениях, которые вводятся на период майских праздников в Москве и Московской области. Подробности собрал «Коммерсантъ». 

Согласно источнику, МТС, «МегаФон», «Билайн» и Т2 сделали СМС-рассылки среди своих клиентов. В сообщениях говорилось, что ограничения вводятся «в целях обеспечения мер безопасности» и «в связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий». Билайн предупредил, что могут не работать мобильный интернет и СМС-сообщения, а также, вероятно, голосовые звонки, так как оператор посоветовал использовать VoLTE. 

МТС сообщил, что в период с 5 по 9 мая «могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и гео-сервисов». При этом Т2 отметил, что введение всех этих ограничений «не зависит от Т2» и его сетей. 
Источник:
Коммерсантъ
Комментарии (2)

kardigan
Обсосы всегда в выигрыше, ибо в любом случае могут сказать дескать мы не при чем. Только тарифы повышают чуть ли ни каждый месяц. Был у меня безлимит за который платил 650. За полтора года цена выросла до 1200! Два мес назад послал их на х. И перешёл на тариф ноль. При наличии домашнего инета трата мобильного 1,2 гб . Траты за месяц 280р.
Сегодня в 09:08
Tigrolik
Ооо, прошло всего полгода и приложение таки починили. Новости стали открываться. Правда сайт и приложение грузиться только с КВН. А на самом сайте все так же не работает авторизация и восстановление пароля. Аккаунт работает только в приложении. На сайте требует обновить пароль, но эта функция все еще не работает.
Сегодня в 09:36
