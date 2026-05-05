Мобильные операторы перечислили все ограничения связи с 5 по 9 мая

«Большая четверка» операторов предупредила о разного рода ограничениях, которые вводятся на период майских праздников в Москве и Московской области. Подробности собрал «Коммерсантъ».

Согласно источнику, МТС, «МегаФон», «Билайн» и Т2 сделали СМС-рассылки среди своих клиентов. В сообщениях говорилось, что ограничения вводятся «в целях обеспечения мер безопасности» и «в связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий». Билайн предупредил, что могут не работать мобильный интернет и СМС-сообщения, а также, вероятно, голосовые звонки, так как оператор посоветовал использовать VoLTE.МТС сообщил, что в период с 5 по 9 мая «могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и гео-сервисов». При этом Т2 отметил, что введение всех этих ограничений «не зависит от Т2» и его сетей.