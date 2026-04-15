Мобильные операторы пишут клиентам о вреде VPN, а OZON и Яндекс стали вовсе отключаться

Приложения российских операторов стали отображать оповещения о сбоях из-за включенного VPN. Об этом пишут «РИА Новости».

Любопытно, что проблемы появляются не только из-за VPN — данные не загружаются и при попытках войти из-за границы.



Согласно источнику, мобильные приложения МТС и «Мегафон» начали выводить при входе баннер-оповещение о возможных сбоях из-за включенного VPN. Сообщения могут быть разными, например, «Включен VPN. Данные могут не отображаться», «Отключите VPN, чтобы в приложении все работало хорошо» или «без него приложение работает лучше», но суть одна — операторы последовательно стимулируют пользователей отключать VPN.Некоторые российские сервисы тоже начали отфильтровывать пользователей со включенным VPN. Например, «Яндекс» при входе отображает нескрываемый баннер «Похоже, вы используете VPN. С ним зайти не получится. Это требование регулятора». Маркетплейс OZON ограничивает вход похожим образом, сообщает источник.Напомним, что СМИ стало известно о требовании Минцифры к российским онлайн-сервисам отключать доступ клиентам со включенным VPN с 15 апреля.