Мобильные операторы пишут клиентам о вреде VPN, а OZON и Яндекс стали вовсе отключаться

Приложения российских операторов стали отображать оповещения о сбоях из-за включенного VPN. Об этом пишут «РИА Новости». 

Согласно источнику, мобильные приложения МТС и «Мегафон» начали выводить при входе баннер-оповещение о возможных сбоях из-за включенного VPN. Сообщения могут быть разными, например, «Включен VPN. Данные могут не отображаться», «Отключите VPN, чтобы в приложении все работало хорошо» или «без него приложение работает лучше», но суть одна — операторы последовательно стимулируют пользователей отключать VPN. 

Некоторые российские сервисы тоже начали отфильтровывать пользователей со включенным VPN. Например, «Яндекс» при входе отображает нескрываемый баннер «Похоже, вы используете VPN. С ним зайти не получится. Это требование регулятора». Маркетплейс OZON ограничивает вход похожим образом, сообщает источник. 

Любопытно, что проблемы появляются не только из-за VPN — данные не загружаются и при попытках войти из-за границы. 


Напомним, что СМИ стало известно о требовании Минцифры к российским онлайн-сервисам отключать доступ клиентам со включенным VPN с 15 апреля. 
Источник:
РИА Новости
Cсылки по теме:
Wildberries, VK, Яндекс и приложения банков начали отключаться при входе с VPN
Пользователям VPN перекрыли доступ к маркетплейсам и картам
Как пользоваться айфонами в России: здесь все что нужно знать в 2026 году

Рекомендации

Рекомендации

На российских дорогах появились камеры совершенно нового типа
Раскрыто большое нововведение iOS 27. Ради него даже стоит купить новый айфон!
Множеству жителей РФ придется установить мессенджер MAX из-за нового закона
А в Apple знают? Смартфоны Xiaomi теперь работают с AirPods, как с родными

