Мобильные операторы собираются ввести плату за использование VPN

Как пишет Forbes, глава Министерства цифрового развития Максут Шадаев на совещании с представителями крупных операторов связи и цифровых платформ предложил ввести меры против использования средств обхода блокировок. Операторам рекомендовано с 1 мая ввести плату за использование более 15 гигабайтов международного трафика в месяц на мобильных сетях. Цифровые платформы, включая VK, Ozon, Wildberries и «Яндекс», должны ограничить доступ к своим сервисам для клиентов, заходящих через VPN.
Тарифный план большинства сотовых операторов включает 5 гигабайтов интернет-трафика в месяц, поэтому лимит в 15 гигабайтов является значительным объёмом. Как отметил партнер Comnews Research Леонид Коник, такого объёма достаточно для использования мессенджеров и большинства сервисов, за исключением длительного просмотра видео.
Платформы не могут со стопроцентной достоверностью определить факт использования VPN-сервиса. По словам бизнес-консультанта по информационной безопасности Positive Technologies Алексея Лукацкого, для выявления таких пользователей применяются скоринговые системы, анализирующие комбинацию параметров: репутацию IP-адреса, данные WebRTC, отпечаток браузера, геолокационные несоответствия и время жизни пакета. Например, если у пользователя установлен часовой пояс Москвы, а подключение идёт из Нидерландов, система предполагает использование VPN. Однако даже совокупность этих параметров не даёт гарантированного результата, особенно в случае заграничных поездок.
На совещании также обсуждалась возможность введения административной ответственности за использование средств обхода блокировок. Министр выразил надежду, что до этого удастся не доходить.
В середине марта стало известно, что оператор МТС взимает с абонентов по 87 рублей в сутки за использование VPN, классифицируя такой трафик как файлообменный. В справке «Что такое файлообменные сети» на сайте оператора указывалось, что к этому типу трафика относятся частные виртуальные сети. После того как информация разошлась по СМИ, МТС удалил упоминание VPN из этого сообщения.
По слухам, операторам предложено брать по 150 рублей за 1 гигабайт иностранного трафика сверх лимита в 15 гигабайт.