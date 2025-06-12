Мобильные сервисы РЖД сбоят по всей стране

Олег

РЖД

Фото: РЖД

«Российские железные дороги» сообщили о DDoS-атаке и предупредили о недоступности своих онлайн-сервисов. Это уже не первое кибернападение на сервера компании: ранее оно фиксировалось на прошлой неделе, а также в апреле текущего года.

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РЖД сообщает, что из-за атаки «в течение дня возможны перебои в работе сайта и мобильного приложения». Скорее всего, доступность тех или иных функций будет зависеть от местоположения пользователя и от конкретных разделов сайта. 

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Источник:
Коммерсантъ
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