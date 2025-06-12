Мобильные сервисы РЖД сбоят по всей стране

«Российские железные дороги» сообщили о DDoS-атаке и предупредили о недоступности своих онлайн-сервисов. Это уже не первое кибернападение на сервера компании: ранее оно фиксировалось на прошлой неделе, а также в апреле текущего года.

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