Мобильный Chrome изменится до неузнаваемости

Разработчики Chrome рассказали, как в скором времени изменится версия этого браузера для Android. Она получит редизайн в духе edge-to-edge, то есть станет полностью безрамочной и лишённой каких-либо отвлекающих элементов.
Разработчики пишут, что новый дизайн браузера не будет конфликтовать с сайтами в их текущем исполнении, но они предупредили веб-мастеров, чтобы те протестировали, как их проекты будут работать в обновлённом приложении (в частности, нужно избегать на сайтах элементов навигации, которые могут конфликтовать с навигационным баром в Chrome).
Это нововведение появится в Chrome после обновления до версии 135 в ближайшие недели. Его уже можно протестировать в свежей бета-сборке браузера, которая как раз недавно обновилась.
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