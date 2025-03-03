Мобильный Chrome изменится до неузнаваемости





Разработчики Chrome рассказали, как в скором времени изменится версия этого браузера для Android. Она получит редизайн в духе edge-to-edge, то есть станет полностью безрамочной и лишённой каких-либо отвлекающих элементов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

По словам Google, контент в Chrome будет занимать всю доступную площадь экрана. В процессе пролистывания веб-страниц будет скрываться адресная строка, а также нижняя область навигации. По замыслу разработчиков, это должно сделать процесс браузинга более иммерсивным. Если просто открыть страницу и не пролистывать её, будет видны и адрес сайта, и навигационный бар внизу экрана.Разработчики пишут, что новый дизайн браузера не будет конфликтовать с сайтами в их текущем исполнении, но они предупредили веб-мастеров, чтобы те протестировали, как их проекты будут работать в обновлённом приложении (в частности, нужно избегать на сайтах элементов навигации, которые могут конфликтовать с навигационным баром в Chrome).Это нововведение появится в Chrome после обновления до версии 135 в ближайшие недели. Его уже можно протестировать в свежей бета-сборке браузера, которая как раз недавно обновилась.