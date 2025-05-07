Мобильный интернет отключили в целом регионе РФ

Олег

Фото: Unsplash

Фото: Unsplash 

Жители Ярославской области пожаловались, что у них перестал работать мобильный интернет. Судя по всему, сбой не привязан к определенному оператору — связь легла у всех сразу. По сообщению Rg.ru, интернет и ГЛОНАСС отключили намеренно:

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«Временные ограничения работы мобильного интернета введены в связи с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов», — Министерство региональной безопасности Ярославля. 

Из-за перебоев со связью не работают онлайн-сервисы, веб-серфинг и даже оплата покупок с помощью банковских карт и QR-кодов. Минтранс предупредил, что могут быть проблемы с оплатой проезда в общественном транспорте, но штрафов за безбилетный проезд не будет, если система оплаты будет нерабоспособна. 

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Источник:
RG.ru
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Комментарии

+195
horizon
Сегодня его в Москве отключили, пересекаешь мкад, и все Мегафон и Теле-2 не работают...
Сегодня в 10:26
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tellurian
+2342
tellurian
Кто компенсирует операторам и малому и среднему бизнесу потерю дохода?
Сегодня в 13:37
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YABLOKOFON
+370
YABLOKOFON Дмитрий Могучев
А что ПВО хваленого на границе нету? Ментов как грязи хватит на границе выставить с рпг, что в крокусе было напомнить ? 2 часа ехали на концерте самом не было, зато щас у каждого парка стоят ловят закладчиков, а я сколько раз убеждался будь я смертником с бомбой никто бы мне не помешал потому что бесполезные абсолютно не рабочей театр безопасности. И связь глушить это все тот же театр. Давно пора понять что на безопасность всем плевать, это и по последним законам понятно направленными на увеличение штрафов, а щас у них победобесие, патриотизм ДИДЫ ВАЕВАЛИ! Миллиардные убытки да срааать они на салют больше потратим УРА УРА 😂
45 минут назад
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