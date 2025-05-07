Мобильный интернет отключили в целом регионе РФ

Жители Ярославской области пожаловались, что у них перестал работать мобильный интернет. Судя по всему, сбой не привязан к определенному оператору — связь легла у всех сразу. По сообщению Rg.ru, интернет и ГЛОНАСС отключили намеренно:

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