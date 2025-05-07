Мобильный интернет отключили в целом регионе РФ

Фото: Unsplash
Жители Ярославской области пожаловались, что у них перестал работать мобильный интернет. Судя по всему, сбой не привязан к определенному оператору — связь легла у всех сразу. По сообщению Rg.ru, интернет и ГЛОНАСС отключили намеренно:
Жители Ярославской области пожаловались, что у них перестал работать мобильный интернет. Судя по всему, сбой не привязан к определенному оператору — связь легла у всех сразу. По сообщению Rg.ru, интернет и ГЛОНАСС отключили намеренно:
«Временные ограничения работы мобильного интернета введены в связи с угрозой атак беспилотных летательных аппаратов», — Министерство региональной безопасности Ярославля.
Из-за перебоев со связью не работают онлайн-сервисы, веб-серфинг и даже оплата покупок с помощью банковских карт и QR-кодов. Минтранс предупредил, что могут быть проблемы с оплатой проезда в общественном транспорте, но штрафов за безбилетный проезд не будет, если система оплаты будет нерабоспособна.