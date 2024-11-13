Мобильный оператор раскрыл точную дату выхода iOS 18.2







Компания Apple уже официально подтверждала, что iOS 18.2, iPadOS 18.2 и macOS 15.2 выйдут в декабре, но теперь в сети появилась точная дата релиза крупных обновлений для iPhone, iPad, Mac и других гаджетов. Компания Apple уже официально подтверждала, что iOS 18.2, iPadOS 18.2 и macOS 15.2 выйдут в декабре, но теперь в сети появилась точная дата релиза крупных обновлений для iPhone, iPad, Mac и других гаджетов. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Британский оператор EE уведомил своих абонентов о прекращении поддержки функций «звонков по Wi-Fi на других устройствах iCloud» с 9 декабря. Эта фича позволяет звонить по Wi-Fi с iPad или Mac, даже если iPhone нет рядом.Портал MacRumors обратил внимание, что вторая бета-версия iOS 18.2 для разработчиков вышла с новой версией настроек оператора EE (60.5.2), хотя в первой бете и стабильной сборке iOS 18.1 используется версия ниже (59.5.1). Именно в обновлённых настройках оператора пропала функция звонков по Wi-Fi с других устройств.Сложив эти два фактора, становится ясно, что релиз iOS 18.2 состоится в понедельник, 9 декабря.