Модерация «Авито Недвижимости» — лучшая в отрасли по мнению Роскачества

Артем
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Роскачество изучило, как приложения по поиску недвижимости защищаются от фейков. В ходе проверки эксперты создавали и отправляли на публикацию ложные объявления в приложениях недвижимости Авито, Домклик, Метр квадратный, Циан, Этажи и Яндекс. Во всех приложениях без исключения откровенно неправдоподобные объявления блокировались вместе с аккаунтами в считанные минуты. А вот на странные объявления с ошибками и недостоверной информацией реагировали не все. 

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Самая качественная проверка объявлений с недвижимостью оказалась в приложении Авито. Там алгоритмы искусственного интеллекта и сотрудники поддержки проверяют и самих пользователей, и документы на объект недвижимости. Поэтому не получится опубликовать объявление с несуществующей квартирой или изменить информацию в уже опубликованном объявлении.

Также Авито проверяет вторичные квартиры по выписке из ЕГРН и помечает их значком «Проверено в Росреестре». Это помогает пользователям убедиться в том, что жилье реальное и не несет серьезных рисков.
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