Молниеносный успех Pixar — главный секрет Джобса. Неизданное интервью основателя Apple попало в сеть

Три года назад на просторах интернета появился Архив Стива Джобса, который описан как «авторитетное хранилище истории Стива и ресурс для новых поколений, стремящихся оставить свой след». Изредка там публикуют редкие материалы, фотографии и интервью, но сегодня на портале появился ролик с историей успеха студии Pixar.
«В этом видео Стив раскрывает долгосрочную стратегию, которая привела Pixar к кажущемуся молниеносному успеху. С поразительной ясностью он объясняет, как бизнес-модель компании даёт художникам и инженерам право на участие в их творениях, и размышляет о том, чему его научила с трудом обретённая мудрость Disney в отношении сосредоточенности и дисциплины. Он также говорит о сложности руководства командой настолько талантливых людей, что они переворачивают привычную иерархию, о стимулах, вдохновляющих людей оставаться в компании, и о более глубокой цели, которая объединяет их всех: рассказывать истории, которые остаются в памяти, и привносить в культуру нечто непреходящее», — из описания видео.