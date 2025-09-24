Молодежь со всего мира презентовала экспертам Авито собственные бизнес-идеи



Технологическая платформа Авито впервые выступила партнером Слета Всемирного фестиваля молодёжи, который прошел с 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде. Мероприятие объединило 2000 молодых людей из 120 стран мира, в том числе США, Великобритании, Франции, Армении, Венесуэлы, Вьетнама, ОАЭ, Сербии, Турции, Чехии, Чили, Германии, Греции и многих других. Технологическая платформа Авито впервые выступила партнером Слета Всемирного фестиваля молодёжи, который прошел с 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде. Мероприятие объединило 2000 молодых людей из 120 стран мира, в том числе США, Великобритании, Франции, Армении, Венесуэлы, Вьетнама, ОАЭ, Сербии, Турции, Чехии, Чили, Германии, Греции и многих других. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Авито организовал на площадке Слета Школу предпринимательства. На протяжении четырех дней перед участниками выступали эксперты компании из разных бизнесов: Товары, Услуги, Недвижимость, Авто, Путешествия, Спецтехника, Реклама и Работа.Помимо проведения обучающих мероприятий, Авито стал единственным партнером Слета, который провел несколько питч-сессий. Участники сами делали выбор, чьи идеи заслуживают внимание аудитории. Молодые люди презентовали собственные бизнес-идеи и отвечали на вопросы о монетизации, дистрибуции и этапе реализации проекта. Некоторые из проектов уже воплощены молодыми предпринимателями в виде работающих бизнесов. Всего в Школе предпринимательства было презентовано порядка 30 бизнес-идей.«Работа с молодой аудиторией — это всегда взаимообмен идеями и энергией. Мне импонирует та инициативность и готовность решать сложные задачи, которые продемонстрировали участники нашей Школы предпринимательства. По выбранным ими проектам видно, что они прекрасно разбираются в актуальных технологиях, и их волнуют по-настоящему важные вещи: как личный рост и здоровье, так и помощь другим через благотворительность», — прокомментировал Влад Федулов, управляющий директор Авито.Среди проектов, которые были отмечены экспертами Авито, несколько связано с применением ИИ. Один из участников предложил разработать браслеты, которые могли бы анализировать состояние больного и с помощью продуктов на основе ИИ выдавать рекомендации медицинскому персоналу. Другой участник рассказал про разработку софта, который помогает использовать фотосъемку с дронов при проектировании зданий. Представитель Ирака презентовал идею умного зеркала для подбора образов на каждый день.Участники из Африки рассказали про проект для фермеров, связанный с производством исключительно натуральных злаков даже в засушливых местах, и про экспорт лекарственных трав на разные континенты. Предприниматели из стран СНГ представили бизнес-идеи в сфере трудоустройства и образования молодежи: платформу для подготовки к собеседованиям и языковую школу. Среди благотворительных проектов был отмечен концепт социального кафе с привлечением медийных личностей на этапе продвижения.«Многие участники Слёта приехали с уже работающими проектами или идеями, готовыми к запуску. Напомню, что ключевой задачей при сборке программы была её практическая направленность. Свой вклад в достижение этой цели внесла компания «Авито», организовавшая серию из экспертных питчингов. Первая обратная связь от участников подтверждает, что программа достигла своей цели: многие отмечают, что теперь у них есть понимание конкретных шагов для развития бизнеса, а это для нас самое главное», — отметил заместитель генерального директора по внешним коммуникациям Дирекции Всемирного фестиваля молодёжи Вахтанг Хикландзе.