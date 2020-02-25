Компания Moment, которая занимается разработкой и производством объективов и других аксессуаров для камер мобильных устройств, выпустила свое новое приложение с ретро-фильтрами для видеороликов. Оно получило название RTRO и его уже можно скачать в App Store.
Приложение представляет собой набор пресетов, которые предназначены для обработки коротеньких клипов и дальнейшей публикации в социальных сетях. Набор из 12 фильтров можно использовать совершенно бесплатно, а дополнительные обойдутся по цене 149 рублей за штуку или в рамках годовой подписки, которая стоит 1 190 рублей за год или 149 рублей в месяц.
Как и следовало ожидать от Moment, получилось довольно простое в использовании приложение. Разработчики обещают постоянно поддерживать его и выпускать новые пресеты ежемесячно. У приложения появилась страничка в Instagram, где будут выкладываться самые интересные ролики с хэштэгом #rtro.
Приложение представляет собой набор пресетов, которые предназначены для обработки коротеньких клипов и дальнейшей публикации в социальных сетях. Набор из 12 фильтров можно использовать совершенно бесплатно, а дополнительные обойдутся по цене 149 рублей за штуку или в рамках годовой подписки, которая стоит 1 190 рублей за год или 149 рублей в месяц.
Как и следовало ожидать от Moment, получилось довольно простое в использовании приложение. Разработчики обещают постоянно поддерживать его и выпускать новые пресеты ежемесячно. У приложения появилась страничка в Instagram, где будут выкладываться самые интересные ролики с хэштэгом #rtro.
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