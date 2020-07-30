29 июля прошло заседание Конгресса США по антимонопольному делу. В нем приняли участие топ-менеджеры Google, Facebook, Amazon и Apple. Все четыре ИТ-корпорации подозревают в злоупотреблении доминирующим положением и нарушении антимонопольного законодательства.

Топ-менеджеры ответили на обвинения. Мы законспектировали и провели параллели с предыдущими действиями компаний.

Обвинение корпораций

Заседание начал член Палаты представителей США Дэвид Чичиллине. Он обозначил его важность — деятельность ИТ-корпораций необходимо регулировать, потому что они имеют слишком большой вес для экономики США и могут повлиять на демократию. Любое действие каждой из этих компаний может затронуть сотни миллионов пользователей.

По его словам, платформы злоупотребляют контролем над имеющимися технологиями, чтобы расширить собственные возможности. Их способность диктовать условия внушает страх. «Мы не должны преклоняться перед императорами онлайн-экономики», — сказал Чичиллине.

США стабильно обвиняют корпорации в злоупотреблении положением. Так, в июле 2019 года Минюст США начал крупное антимонопольное расследование. Причем, у него не было конкретного повода, задача — показать компаниям, что за их деятельностью ведется пристальное наблюдение.

Google: подтасовка поисковой выдачи есть?

Google, показывающая содержание других сайтов в поиске, крадёт их контент. Кроме того, указал председатель, компания предоставляет в выдаче не самые актуальные результаты, а наиболее выгодные ей.

Глава Google Сундар Пичаи ушел от прямого ответа: «Когда я управляю компанией, я действительно сосредоточен на том, чтобы дать пользователям то, чего они хотят».

Хотя компанию обвиняли в подтасовке поисковой выдачи и признавали виновной. В феврале этого года 40 компаний обвинили Google в манипуляции результатов поиска, среди них eDreams, Odigeo, Expedia и Tripadvisor. А в 2017 году компанию оштрафовали на 2,4 млрд евро за подтасовку поисковой выдачи в пользу собственного сервиса Google Shopping.

Google: личные данные — это способ совершенствовать технологии

В разговоре с Сундаром Пичаи Чичилине сказал, что Google публикует у себя содержание других сайтов, таким образом собирая данные. Например, отзывы о ресторане.

«Мы пытаемся уловить тренды с помощью данных, которые мы видим. И мы используем их для улучшения наших продуктов, чтобы пользователям было удобнее», — сказал Пичаи.

Доказательство слов топ-менеджера можно найти в другой области. Например, голосовые ассистенты. Чем больше слов, фраз и предложений они слышат, тем лучше понимают пользователей. В 2019 году Google признала, что прослушивает голосовые команды для умной колонки Google Home и приложения Google Assistant. Их небольшая часть (0,2%) идет на расшифровку экспертам-лингвистам. Это делается, чтобы помощник лучше понимал разные языки, а технология распознавания речи совершенствовалась.

Цукерберг: Инстаграм не был бы настолько успешен без Facebook

Один из Конгрессменов, основываясь на ответах Марка Цукерберга и ранее предоставленных компанией документах, фактически доказал, что покупка Instagram в 2012 году — это способ устранения потенциального конкурента.

Цукерберг же не соглашался с выводом конгрессмена. «Далеко не факт, что Instagram был бы успешным без помощи Facebook. Приобретение оказалось успешным не только благодаря таланту основателей, но и потому, что мы вложили значительную сумму денег в создание инфраструктуры и продвижение ресурса, в работу по обеспечению безопасности и и многие другие вещи», — сказал бизнесмен.

Поглощение стартапов — один из способов убить конкуренцию до того как она развернется. Facebook также в свое время купила сервис Beluga, позволяющий обмениваться групповыми сообщениями, и похоронила его. Компания говорила, что приложение Beluga продолжит работу, но после запуска Facebook Messenger оно прекратило существование.

Amazon обвиняют в слежке за конкурентами на своей площадке

Член палаты представителей Прамила Джаяпал спросила Джеффа Безоса, есть ли у Amazon доступ к данным сторонних продавцов. Есть версия, что именно с помощью них компания укрепляет доминирующее положение. Якобы они используются для улучшения конкурентоспособности собственных товаров.

Джаяпал привела слова анонимного сотрудника Amazon. По его словам, в компании действительно есть правила, запрещающие использовать эти данные. Тем не менее ими пренебрегают.

Безос частично опроверг это сообщение. «Я не могу прямо ответить на этот вопрос. У нас действительно есть политика против использования данных конкретных продавцов, но я не могу гарантировать, что она никогда не нарушалась. Отчет находится на стадии расследования. Я очень горжусь тем, что мы сделали для сторонних продавцов на нашей платформе», — сказал бизнесмен.

Apple обвинили в монополии в App Store

Член Палаты представителей США Вал Демингс спросила у Тима Кука об удалении приложений для родительского контроля. Якобы так компания укрепляет доминирующее положение и продвигает предустановленную в iOS возможность.

«Мы применяем правила ко всем разработчикам равномерно. Сегодня в App Store можно найти более 30 приложений для родительского контроля, в этой области много конкурентов. И я хотел бы отметить, что это в принципе не та область, где Apple получает хоть какой-либо доход», — сказал Кук.

Это не единственный скандал на почве монополизма. Далее самая больная тема — комиссия. Ранее издание The New York Times рассказывало о спорах Airbnb и ClassPass с Apple. После начала пандемии обе компании открыли платные онлайн-занятия для своих пользователей, а Apple потребовала с них 30% от выручки за эти услуги.

«Пандемия — это трагедия, она причиняет боль американцам и многим людям со всего мира. Мы никогда не воспользуемся преимуществом на этой почве. Я считаю, что случаи, о которых вы говорите, — это случаи, когда услуга перешла в цифровой формат, и она технически должна проходить через нашу модель комиссии. Но в обоих случаях, о которых я знаю, мы находимся на контакте с разработчиками», — сказал СЕО Apple.

Комитет огласит результаты антимонопольного расследования в том числе на основании показаний топ-менеджеров корпораций.

Член Палаты представителей США Чичиллине не изменил позицию: «Слушание прояснило мне один факт: эти компании в том виде, в каком они существуют сегодня, обладают властью монополистов. Некоторые из них должны быть разбиты на несколько, каждую из них нужно должным образом регулировать и привлекать к ответственности. Мы должны сделать так, чтобы антимонопольные законы, впервые написанные более века назад, работали и в эпоху цифровых технологий».





