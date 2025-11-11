Mophie вернула iPhone горбатые чехлы, но лучше купить обычный пауэрбанк Baseus

Популярный производитель аксессуаров Mophie представил новые чехлы Juice Pack со встроенной батареей для зарядки iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.
Чехол Juice Pack для iPhone 17 Pro получил батарею на 3000 мАч, а для 17 Pro Max — 3600 мАч. Оба должны заряжать смартфоны на 50%, а их толщина превышает 19 мм. По данным Mophie, все три чехла весят 98 граммов.
Помимо подзарядки, чехлы обеспечивают защиту для линейки iPhone 17. Приподнятые края предотвращают появление царапин и трещин на экране, а ударопрочная конструкция защищает iPhone от повреждений при ударах. Заряжаются чехлы Juice Pack по USB-C, MagSafe они не поддерживают. При этом стоит такой чехол $99,99.
В 2025 году выбирать подобные чехлы бессмысленно, поскольку вы лишитесь MagSafe. Вместо этого лучше подобрать любой другой кейс и докупить тонкий внешний аккумулятор. Это комбо обойдётся гораздо дешевле и будет намного практичнее. Например, ультратонкий пауэрбанк Baseus PicoGo AM41 на 5000 мАч сейчас можно купить за ~1100 рублей.
Реклама
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
erid: 2bL9aMPo2e49hMef4pdzo6JkYp