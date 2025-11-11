Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Mophie вернула iPhone горбатые чехлы, но лучше купить обычный пауэрбанк Baseus

Фархад

mophie

Популярный производитель аксессуаров Mophie представил новые чехлы Juice Pack со встроенной батареей для зарядки iPhone Air, iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Примечательно, что сама Apple отказалась от горбатых чехлов ещё несколько лет назад, но Mophie продолжает это безумие. Чехол Juice Pack для iPhone Air разработан таким образом, чтобы не добавлять лишнего веса тонкому и лёгкому смартфону. Он оснащён аккумулятором на 2400 мАч, который заряжает «Эйр» до 60%. Толщина чехла составляет 15 мм, но это самый тонкий из всех чехлов Juice Pack.

Чехол Juice Pack для iPhone 17 Pro получил батарею на 3000 мАч, а для 17 Pro Max — 3600 мАч. Оба должны заряжать смартфоны на 50%, а их толщина превышает 19 мм. По данным Mophie, все три чехла весят 98 граммов.

Помимо подзарядки, чехлы обеспечивают защиту для линейки iPhone 17. Приподнятые края предотвращают появление царапин и трещин на экране, а ударопрочная конструкция защищает iPhone от повреждений при ударах. Заряжаются чехлы Juice Pack по USB-C, MagSafe они не поддерживают. При этом стоит такой чехол $99,99.

Baseus

В 2025 году выбирать подобные чехлы бессмысленно, поскольку вы лишитесь MagSafe. Вместо этого лучше подобрать любой другой кейс и докупить тонкий внешний аккумулятор. Это комбо обойдётся гораздо дешевле и будет намного практичнее. Например, ультратонкий пауэрбанк Baseus PicoGo AM41 на 5000 мАч сейчас можно купить за ~1100 рублей.


Реклама
ООО «Алибаба.ком (РУ)»
ИНН: 7703380158
erid: 2bL9aMPo2e49hMef4pdzo6JkYp
-1
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Источник:
MacRumors
Cсылки по теме:
iPhone 18 Pro станут более «однородными». Ждём визуальный апгрейд
Воздуха набрали? Apple передумала выпускать iPhone Air 2 в следующем году
Apple, учись! Xiaomi выпустила сверхтонкий пауэрбанк с MagSafe для iPhone

Рекомендации

Рекомендации

В Госдуме предлагают снять блокировку звонков через Telegram и WhatsApp
Жители РФ нашли идеальную замену мобильному интернету и массово переходят на нее с начала лета
Мессенджер MAX получил функцию, которой нет и никогда не будет в Telegram и WhatsApp
«Сбербанк» запустил полный аналог Apple Pay

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии