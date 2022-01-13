Несколько дней назад популярный, среди молодежи, российский рэпер Алишер Моргенштерн, выложил в Instagram сторис с интригующим текстом: «Я потратил 10 мультов, а на что — не скажу». Фанатам исполнителя сразу стало ясно — кумир решил «влиться» в мир криптовалюты.Информацию подтвердили в пресс-службе TON. Исполнитель решил поддержать проект разработанный командой Павла Дурова, считая ее наиболее перспективной. Алишер решил не мелочиться и вложил в Toncoin 10 миллионов рублей.В своем Telegram-канале «Не Моргенштерн» рэпер отметил, что за три месяца TON поднялся с 3000-го на 203-е место и было бы глупо не воспользоваться такой возможностью.