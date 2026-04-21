Мощная, стильная и недорогая: вышла настольная зарядка Satechi ChargeView на 140 Вт

Популярный производитель аксессуаров Satechi расширил свою линейку решений для зарядки гаджетов Apple новым блоком под названием ChargeView.

По сути, ChargeView — настольное зарядное устройство на основе нитрида галлия с адаптивной интеллектуальной системой зарядки и цифровым дисплеем, отображающим потребление энергии в реальном времени. Гаджет получил корпус из черного алюминия, соответствующий цветам MacBook Pro.Для минимизации занимаемого места на столе его следует использовать в вертикальном положении. ChargeView предлагает четыре порта USB-C с общей выходной мощностью 140 Вт. Этого достаточно для быстрой зарядки 16-дюймового MacBook Pro, но при использовании более одного порта мощность распределяется.Также поддерживается быстрая зарядка для iPhone, iPad и протокол USB PD 3.2 с AVS для расширенной оптимизации энергопотребления.Настольное зарядное устройство Satechi ChargeView на 140 Вт стоит всего $100 (~7500 рублей на момент написания), но пока продаётся только в США. Ждём появления на наших маркетплейсах.