Мощный взрыв уничтожил Starship за секунды до взлета [ВИДЕО]





Причина неудачи стала серьезная аномалия. Причина неудачи стала серьезная аномалия. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

«На протяжении всей операции вокруг площадки сохранялась безопасная зона, весь персонал находится на связи. [...] Жителям близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает, и мы просим их не приближаться к площадке, пока продолжаются работы по обеспечению безопасности», — отметили в сообщении.

В ходе подготовки к десятому испытательному полету корабль Starship от SpaceX взорвался площадке Starbase в Техасе. Инцидент произошел поздно вечером 18 июня в 23:00 по местному времени (19 июня 7:00 по Москве).В SpaceX уже подтвердили «серьёзную аномалию» и сообщили, что сотрудникам и местным жителям ничего не угрожает.Инцидент попал в прямой эфир трансляции NSF в соцсети X. Корабль уничтожило за несколько секунд до старта. Это уже третья неудача за последние месяцы: в мае обе ступени Starship были потеряны при неудачной посадке в океан, а в марте связь с кораблём прервалась в момент взлёта.