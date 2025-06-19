Мощный взрыв уничтожил Starship за секунды до взлета [ВИДЕО]

Причина неудачи стала серьезная аномалия.
В SpaceX уже подтвердили «серьёзную аномалию» и сообщили, что сотрудникам и местным жителям ничего не угрожает.
«На протяжении всей операции вокруг площадки сохранялась безопасная зона, весь персонал находится на связи. [...] Жителям близлежащих населенных пунктов ничего не угрожает, и мы просим их не приближаться к площадке, пока продолжаются работы по обеспечению безопасности», — отметили в сообщении.
Инцидент попал в прямой эфир трансляции NSF в соцсети X. Корабль уничтожило за несколько секунд до старта. Это уже третья неудача за последние месяцы: в мае обе ступени Starship были потеряны при неудачной посадке в океан, а в марте связь с кораблём прервалась в момент взлёта.