Мощный зарядник Baseus GaN 65 Ватт распродают по смешной цене на AliExpress

Распродажа 11.11 на AliExpress в самом разгаре, и продавцы снижают цены на самые разные товары, чтобы собрать побольше заказов. Теперь ценник просел на классную зарядку для домашней электроники от Baseus.
Блок питания Baseus 65 Ватт собран по технологии GaN, то есть производитель смог уместить достаточную мощность в компактный корпус. Зарядник оснащен тремя портами: два USB-С и один USB-A, так что для любого вашего девайса найдется подходящий разъем.
Выходной мощности 65 Ватт будет достаточно для быстрой зарядки ультрабука с Windows, MacBook Air / Pro на 13 дюймов, любого планшета или смартфона. Кроме того, можно заряжать сразу два или три небольших устройства, зарядник сможет их запитать. Конечно, MacBook, iPad и iPhone одновременно этот блок не «вытащит» — стоит учитывать физические ограничения мощности и не ждать невозможного.
Baseus GaN 65W доступен на AliExpress по этой ссылке в двух цветах — черном и белом. Продавец дает в подарок кабель USB-С. Товар заказали уже почти 5000 раз, он собрал 2500+ отзывов и рейтинг 4,9 звезды. Кстати, есть настольная версия этого блока с четырьмя портами.
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