Мошенник ловко выманил у россиянки миллион рублей с помощью демо-режима криптобиржи



В Краснодарском крае прошел суд над мошенником, который воспользовался криптовалютой и стандартной функциональностью мобильной платформы для незаконного обогащения. Об этом пишет «Коммерсантъ».



Согласно источнику, подсудимый, работая бухгалтером, решил добавить к зарплате лишний миллион рублей мошенническим способом. Он связался с жительницей Йошкар-Олы и предложил ей бесплатное дистанционное обучение финансовой грамотности. Далее её попросили создать аккаунт криптобиржи Binance и некоторое время обучали торговле криптой с помощью встроенного демо-режима, без ввода реальных денег.







Потом подсудимый снова связался с девушкой под псевдонимом Артем и сообщил, что ей пора инвестировать реальные деньги. Она взяла кредит в банке и начала покупать USDT на Binance, которые отправляла для инвестирования мошеннику. В течение нескольких месяцев он показывал её растущий как на дрожжах торговый баланс, который на самом деле был частью демо-режима. Таким образом разводила выманил у россиянки более 1 млн рублей в крипте.



В ходе слушаний выяснилось, что мошенник разработал большую схему по хищению денег под видом инвестиций в криптовалюту. Он работал в образовательном центре, и быстро понял, что большинство клиентов ничего не понимают в крипте, а значит им можно подсунуть любую идею и схему.