Мошенникам больше не нужна ваша карта — от новой схемы мурашки по коже



Кибермошенники нашли новый способ нажиться за счет россиян — они больше не просят данные банковской карты. Об этом пишет Baza.



Согласно источнику, с настоящей кражей своей личности столкнулся москвич Никита. Некоторое время назад его заблокировали в нельзяграме за то, что он якобы выдавал себя за другого человека и проводил сомнительные махинации. Спустя время Никита обнаружил, что неизвестный мошенник завел аккаунт от его имени, украл его фотографии и ведет страницу, занимаясь всякого рода непотребством.



Сначала «ловец душ» предлагал на фейковой странице хакерские услуги, а потом от имени Никиты начал знакомиться с девушками в интернете и разводить их на деньги. Мошенник настолько разошелся, что Никиту начали узнавать на улицах и посылать ему угрозы — анонимные и не очень.



Парень попытался пойти в полицию, но там развели руками, так как нельзяграм это запрещенная в РФ соцсеть. Никите пришлось свернуть всю публичную деятельность в сети и удалить свои странички отовсюду, чтобы не давать мошеннику новый материал для фейков. На момент публикации остается неясным, как остановить эту схему и выручить парня.