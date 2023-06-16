Мошенникам больше не нужна ваша карта — от новой схемы мурашки по коже

Олег

Мошенники


Кибермошенники нашли новый способ нажиться за счет россиян — они больше не просят данные банковской карты. Об этом пишет Baza.

Согласно источнику, с настоящей кражей своей личности столкнулся москвич Никита. Некоторое время назад его заблокировали в нельзяграме за то, что он якобы выдавал себя за другого человека и проводил сомнительные махинации. Спустя время Никита обнаружил, что неизвестный мошенник завел аккаунт от его имени, украл его фотографии и ведет страницу, занимаясь всякого рода непотребством.

Сначала «ловец душ» предлагал на фейковой странице хакерские услуги, а потом от имени Никиты начал знакомиться с девушками в интернете и разводить их на деньги. Мошенник настолько разошелся, что Никиту начали узнавать на улицах и посылать ему угрозы — анонимные и не очень.

Парень попытался пойти в полицию, но там развели руками, так как нельзяграм это запрещенная в РФ соцсеть. Никите пришлось свернуть всю публичную деятельность в сети и удалить свои странички отовсюду, чтобы не давать мошеннику новый материал для фейков. На момент публикации остается неясным, как остановить эту схему и выручить парня. 

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Источник:
Baza
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Комментарии

Dmitriy
+563
Dmitriy
Новой схеме уже много веков. И это не кража личности, это бред. Кража личности в нынешнюю эпоху цифровизации это когда одним прекрасным утром вы проснулись бомжом, без дома, документов но уже заочно арестованным.
Сегодня в 01:34
#
–10
oskar Dmitriy
Что и было с Сандрой Баллок в фильме «Сеть», снятого, по моему, где то в 80-90 годах.
2 часа назад в 08:19
#
Руслан
–168
Руслан
….”Нельзяграм” на территории страны запрещена, потому что корпорацию Meтa, которой она принадлежит, в марте признали экстремистской… Мне вот интересно, а почему не запрещают Вотсап, который тоже принадлежит Мете? Это даже при запуске программы указано. Что за двойные стандарты?
Сегодня в 06:06
#
kardigan
+3063
kardigan Руслан
Наверное whats app это просто мессенджер, а не социальная сеть. Или я не верно донёс свою мысль?
Сегодня в 07:03
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kardigan
+3063
kardigan
«Узнавать на улице!»
-он что с хутор какого то?! У себя в квартире то не знаешь, кто живёт в крыле.
Сегодня в 07:02
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