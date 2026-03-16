Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Мошенники блокируют iPhone жителей РФ благодаря ограничению работы Telegram

Олег


В рунете распространяется новый алгоритм обмана, основанный на ограничениях работы Telegram в России. О нем рассказали в ТАСС. 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, мошенники предлагают пользователям iPhone установить модификацию Telegram, которая якобы будет работать в обход блокировок и ограничений Роскомнадзора. Но есть нюанс: для установки чудо-мода нужно ввести чужой Apple ID, так как в свободном поиске App Store приложение отсутсвует – чаще всего фигурируют названия DarkGram, HoloGram, ToxicGram, HakoGram, AstroGram и Doxogram. Схема работает, поскольку именно таким способом россияне привыкли устанавливать банковские приложения, например, от «Т-банка». 

Мошенники пользуются ситуацией в РФ, чтобы усыпить бдительность жертвы, и диктуют ей, куда и что вводить в айфоне. Как только «левый» аккаунт привязан, разводилы блокируют устройство и требуют выкуп за возврат доступа. Сумма выкупа — от 10 до 60 тысяч рублей, в зависимости от модели айфона. Аналогичным образом россиян разводят с помощью «модификации» TikTok. 
Источник:
ТАСС
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии