Мошенники блокируют iPhone жителей РФ через VPN. Правда ли это?

Мошенники блокируют iPhone россиян с помощью зловредного VPN-приложения. Об этом пишет SHOT со ссылкой на жалобы пользователей.
«Пару дней все работает нормально. Но затем, после отключения VPN, человек получает письмо на привязанную к Apple ID почту о том, что айфон заблокирован. За его "спасение" нужно заплатить 100 тысяч рублей», — пишет канал.
На самом деле вряд ли это является блокировкой в полном смысле слова — VPN-профили и сторонние приложения не могут заблокировать систему. Однако выглядит всё довольно щекотливо: поверх всех приложений снова и снова появляется окно с запросом ввода пароля для VPN-профиля. Убрать его можно только вводом верного пароля, которого пользователь не знает; без этого сообщение появляется бесконечно, не давая нажать в системе никаких элементов.
Фото: SHOT
Такое изредка случается даже с самыми обычными VPN-приложениями, когда они заглючивают. Вероятнее всего, мошенники нашли или создали сами приложение с заведомо «глючным» профилем (либо «ломают» его со стороны сервера спустя время после установки), который в глазах несведущего человека создает впечатление, будто айфон выведен из строя. В панике жертва может поверить и перевести деньги за «разблокировку», хотя убрать такое окно можно и самостоятельно.
Тот факт, что на привязанную к Apple ID почту приходит письмо о выкупе, объясняется довольно просто: разработчики скам-приложения могут делать такую рассылку, либо же мошенники пользуются для рассылки уязвимостью нативных облачных сервисов Apple, о которых ранее неоднократно сообщалось.