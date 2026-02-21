Top.Mail.Ru

Мошенники блокируют iPhone жителей РФ через VPN. Правда ли это?

Олег


Мошенники блокируют iPhone россиян с помощью зловредного VPN-приложения. Об этом пишет SHOT со ссылкой на жалобы пользователей. 

Согласно источнику, разводилы связываются с жертвой и предлагают бесплатный VPN-сервис, который якобы поможет обойти ограничения Telegram. Они помогают установить приложение из App Store, после чего человек запускает его и выдает разрешения на установку сетевого профиля (это обычный сценарий для таких утилит). Но дальше происходит что-то странное: 

«Пару дней все работает нормально. Но затем, после отключения VPN, человек получает письмо на привязанную к Apple ID почту о том, что айфон заблокирован. За его "спасение" нужно заплатить 100 тысяч рублей», — пишет канал. 

На самом деле вряд ли это является блокировкой в полном смысле слова — VPN-профили и сторонние приложения не могут заблокировать систему. Однако выглядит всё довольно щекотливо: поверх всех приложений снова и снова появляется окно с запросом ввода пароля для VPN-профиля. Убрать его можно только вводом верного пароля, которого пользователь не знает; без этого сообщение появляется бесконечно, не давая нажать в системе никаких элементов. 


Фото: SHOT

Такое изредка случается даже с самыми обычными VPN-приложениями, когда они заглючивают. Вероятнее всего, мошенники нашли или создали сами приложение с заведомо «глючным» профилем (либо «ломают» его со стороны сервера спустя время после установки), который в глазах несведущего человека создает впечатление, будто айфон выведен из строя. В панике жертва может поверить и перевести деньги за «разблокировку», хотя убрать такое окно можно и самостоятельно. 

Тот факт, что на привязанную к Apple ID почту приходит письмо о выкупе, объясняется довольно просто: разработчики скам-приложения могут делать такую рассылку, либо же мошенники пользуются для рассылки уязвимостью нативных облачных сервисов Apple, о которых ранее неоднократно сообщалось. 
Источник:
SHOT
Комментарии

Mers
+5427
Mers
Было такое. Стоял (или стоит) один из бесплатных VPN, работал он нормально, если запускать из самого приложения. Но если включать из шторки, то тогда вылазило это окно с кодом. В итоге я на все эти бесплатные VPN забил и оформил подписку в V2. Кинули ключ на 4 устройства и забыл за проблемы как за страшный сон.
2 часа назад в 17:48
#