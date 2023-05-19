Мошенники больше не скрывают своих лиц и смотрят прямо в глаза жертве. Попадаются даже самые осторожные

Злоумышленники начали продвигать новую двухэтапную схему обмана. Причем отказ жертвы вести разговор, только играет на руку преступникам.О новом способе лишить россиян денег рассказали «Известия». Сперва мошенники действуют уже проверенным способом — звонят по телефону, претворяясь сотрудниками банка. Если потенциальная жертва вешает трубку, в ход идет более изощренная схема. Злоумышленники связываются по видеозвонку в мессенджере или соцсети. Причем внешний вид звонившего точь-в-точь напоминает реального сотрудника, а фон — помещение банка или колл-центра. Эта уловка заставляет проникнуться доверием даже тех, кто особенно осторожен к посторонним звонкам.Далее якобы лжесотрудник банка рассказывает, что видеосвязь нужна для защиты от мошенников и приступает стандартной обработке жертвы, выманивая сведения для доступа к банковским счетам.Информацию о подобной схеме подтвердили сразу несколько российских банков. По их словам, она постепенно набирает оборот уже в течение двух месяцев. Специалисты по безопасности напоминают, что работники банка не контактируют с клиентами по видеосвязи и не используют для переписки мессенджеры и соцсети.