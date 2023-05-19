Мошенники больше не скрывают своих лиц и смотрят прямо в глаза жертве. Попадаются даже самые осторожные

Артем
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Фото: GoodFon
Злоумышленники начали продвигать новую двухэтапную схему обмана. Причем отказ жертвы вести разговор, только играет на руку преступникам.

О новом способе лишить россиян денег рассказали «Известия». Сперва мошенники действуют уже проверенным способом — звонят по телефону, претворяясь сотрудниками банка. Если потенциальная жертва вешает трубку, в ход идет более изощренная схема. Злоумышленники связываются по видеозвонку в мессенджере или соцсети. Причем внешний вид звонившего точь-в-точь напоминает реального сотрудника, а фон — помещение банка или колл-центра. Эта уловка заставляет проникнуться доверием даже тех, кто особенно осторожен к посторонним звонкам.

Далее якобы лжесотрудник банка рассказывает, что видеосвязь нужна для защиты от мошенников и приступает стандартной обработке жертвы, выманивая сведения для доступа к банковским счетам.

Информацию о подобной схеме подтвердили сразу несколько российских банков. По их словам, она постепенно набирает оборот уже в течение двух месяцев. Специалисты по безопасности напоминают, что работники банка не контактируют с клиентами по видеосвязи и не используют для переписки мессенджеры и соцсети.
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Источник:
Известия
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Комментарии

samOsebe
+471
samOsebe
Сколько лохам не рассказывай, они всё равно побегут в полицию с жалобой что их обокрали.
час назад в 18:09
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