Мошенники больше не скрывают своих лиц и смотрят прямо в глаза жертве. Попадаются даже самые осторожные
Артем Фунтиков —
Фото: GoodFon
Злоумышленники начали продвигать новую двухэтапную схему обмана. Причем отказ жертвы вести разговор, только играет на руку преступникам.
О новом способе лишить россиян денег рассказали «Известия». Сперва мошенники действуют уже проверенным способом — звонят по телефону, претворяясь сотрудниками банка. Если потенциальная жертва вешает трубку, в ход идет более изощренная схема. Злоумышленники связываются по видеозвонку в мессенджере или соцсети. Причем внешний вид звонившего точь-в-точь напоминает реального сотрудника, а фон — помещение банка или колл-центра. Эта уловка заставляет проникнуться доверием даже тех, кто особенно осторожен к посторонним звонкам.
Далее якобы лжесотрудник банка рассказывает, что видеосвязь нужна для защиты от мошенников и приступает стандартной обработке жертвы, выманивая сведения для доступа к банковским счетам.
Информацию о подобной схеме подтвердили сразу несколько российских банков. По их словам, она постепенно набирает оборот уже в течение двух месяцев. Специалисты по безопасности напоминают, что работники банка не контактируют с клиентами по видеосвязи и не используют для переписки мессенджеры и соцсети.
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