Россия Хакеры Яндекс.Диск

Мошенники дурят россиян через «Яндекс.Диск». Будьте внимательны

Олег

Мошенники


Российский облачный сервис «Яндекс.Диск» начали активно использовать хакеры-вымогатели. Об этом рассказали в «Известиях».

Согласно источнику, в последнее время киберпреступники из группировок разных стран начали использовать «Яндекс.Диск» в атаках на компьютеры своих жертв. В некотором смысле, произошло «импортозамещение», поскольку ранее для таких целей использовались только зарубежные «облака», вроде Dropbox и Google Drive.

Атака происходит следующим образом: хакер отправляет жертве файл «список.docx» посредством email. Само письмо содержит разного рода побуждения открыть этот файл: мошенник маскируется под работодателя жертвы, предлагает фейковые выигрыши и так далее.

Когда человек поддался на уговоры и открыл файл, зловред, который в нем содержится, начинает загрузку специального мошеннического исполняемого пакета — макроса. Среди прочего, он содержит исполняемый файл для «Яндекс.Браузера», который, в свою очередь, идет на «Яндекс.Диск» и забирает оттуда все еобходимые команды для своего «черного дела».

Снаружи весь процесс взлома выглядит как обычный обмен трафиком между пользователем и сервером. Более того, эксперты говорят, что эксплойт, использующий «Яндекс.Диск», почти невозможно идентифицировать.

Эксперты говорят, что хакерам удобно пользоваться облачными хранилищами из-за их соглашения о приватности. Провайдер такого сервиса не имеет права просматривать или проверять файлы пользователя, а значит последний может хранить там буквально что угодно, в том числе и хакерские инструменты.

Чтобы защититься от такого взлома, всегда проверяйте источник файла или отправителя письма. Не открывайте незнакомые файлы и сообщения, насколько бы заманчивы они ни были. 



3
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
Источник:
Известия
Cсылки по теме:
Стало известно, как «выездные» сервисы по ремонту смартфонов обманывают россиян. Схема хитрейшая
У телефонных мошенников появился тренд сезона. Они меняют тактику каждые несколько месяцев
Из App Store удалены 400 тысяч приложений за три месяца. Что происходит?
Купить рекламу

Рекомендации

Рекомендации

WhatsApp наконец круто прокачали — этого ждали многие
AliExpress тотально подешевел для россиян. Можно закупаться
9 новых обоев для ваших гаджетов
Как заставить Apple Pay в России не отключаться

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Купить рекламу