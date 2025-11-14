Top.Mail.Ru

Мошенники готовят совершенно новую схему обмана

Артем
Фото: Freepik

По мнению специалистов, новым инструментом злоумышленников может стать период «охлаждения» СИМ-карт. Об этом сообщают в «Информзащите». 

Мошенники могут запустить подмену СМС-сообщений для кражи учеток «Госуслуг» или банковских приложений в период охлаждения СИМ-карт для людей, приехавших из-за рубежа. Запасным вариантом станут мессенджеры, доступ к которым граждане получат при подключении к Wi-Fi-сетям. Также злоумышленники могут представиться сотрудниками операторов связи или правоохранительных органов, угрожая блокировкой номера.

«На данный момент нет понимания, насколько эффективно будет работать подмена и получат ли злоумышленники техническую возможность подменить сообщение и отправить фейковое с интегрированной фишинговой ссылкой», — уточняют в «Информзащите».

Напомним, что в России ввели 24-часовой «период охлаждения» для отечественных СИМ-карт. В этот период мобильный интернет и СМС-сообщения заблокируют абонентам, которые находились в международном роуминге или не пользовались мобильной связью свыше 72 часов.
Источник:
ТАСС
