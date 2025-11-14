Мошенники готовят совершенно новую схему обмана

Фото: Freepik
По мнению специалистов, новым инструментом злоумышленников может стать период «охлаждения» СИМ-карт. Об этом сообщают в «Информзащите».
«На данный момент нет понимания, насколько эффективно будет работать подмена и получат ли злоумышленники техническую возможность подменить сообщение и отправить фейковое с интегрированной фишинговой ссылкой», — уточняют в «Информзащите».
Напомним, что в России ввели 24-часовой «период охлаждения» для отечественных СИМ-карт. В этот период мобильный интернет и СМС-сообщения заблокируют абонентам, которые находились в международном роуминге или не пользовались мобильной связью свыше 72 часов.