Мошенники готовятся бессовестно навариться на ветеранах. Предупредите стариков

Банки предупредили, что накануне майских праздников, активность злоумышленников может резко возрасти и назвали три самых распространенных способа выудить деньги как у жителей преклонного возраста или желающих подешевле отдохнуть.Об этом сообщают «Известия». Один из самых кощунственных способов — помощь ветеранам. Мошенники устраивают массовую рассылку о якобы полагающихся выплатах к 9 мая. Письма могут прилететь как по электронной почте, так и в мессенджерах. Чтобы получить финансовую поддержку, адресат должен заполнить документы для оформления и указать данные банковской карты. Как только жертва выполняет требования, со счета списываются средства. От «писем счастья» не застрахованы ни ветераны, ни их родственники.Другой схемой обмана в период майских праздников является благотворительность. Россиянам предлагают оказать помощь участникам боевых действий или их родственникам. В качестве убеждений злоумышленники присылают фото людей и данные якобы их банковских карт, куда можно перевести финансовую поддержку. По факту все переводы обогащают только мошенников.Также потерять свои сбережения могут жители, желающие сэкономить на путевках или культурных мероприятиях. В мессенджерах или соцсетях предлагаются выгодные скидки. Чтобы не упустить возможность отдохнуть «почти даром» нужно оформить заказ на фейковом сайте. Результат — ни денег, ни билетов.