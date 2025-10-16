Мошенники из Max лишили пенсионерку квартиры







В городе Ревда Свердловской области 65-летняя женщина стала жертвой многоходовой схемы мошенников, действовавших через мессенджер Max. В городе Ревда Свердловской области 65-летняя женщина стала жертвой многоходовой схемы мошенников, действовавших через мессенджер Max.

Всё началось с безобидного звонка — неизвестный предложил установить «умный домофон» со скидкой и убедил пенсионерку продиктовать код из SMS. После этого ей позвонили другие злоумышленники, представившись сотрудниками Роскомнадзора, и заявили, что под её именем мошенники якобы оформили доверенность на квартиру.С целью «спасения жилья» женщина начала выполнять инструкции аферистов: сфотографировала квартиру, отправила снимки и согласилась на «переоформление недвижимости на надёжных людей». В схему были втянуты реальные риелторы компании «Этажи» и покупатель, не подозревавшие о махинации.Сделка прошла 9 октября — пенсионерка получила наличку и перевела всю сумму на счета, указанные мошенниками. После этого кураторы сообщили, что всё для неё завершено.Только тогда женщина поняла, что её обманули, и обратилась в полицию. Следствие возбудило уголовное дело и расследует обстоятельства аферы, а ущерб составил 1,785 млн рублей.