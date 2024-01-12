Мошенники ловко обчищают кошельки фанатов сериала «Слово пацана»



В сети распространяется финансовая пирамида, которая эксплуатирует «пацанские» идеи из нашумевшего сериала. О новой схеме рассказали в «Финкульте».



Согласно источнику, мошенники создали криптовалютную пирамиду и вовсю пиарят её в рунете. Её суть в следующем: организаторы предлагают участникам сделать небольшой взнос в криптовалюте (обычно около $10) и дают взамен свои токены, которые якобы растут по 25% в сутки. Чтобы «пацанская крипта» взлетела еще выше, всем участникам нужно распространять пригласительные ссылки и набирать побольше участников.







Чтобы привлечь фанатов уличной романтики, сайт пирамиды стилизован кадрами из сериала «Слово пацана» и всякими «крутыми» мотивирующими цитатами. Сами создатели «зуб дают» каждому участнику, что он заработает очень много денег и сможет вырасти «от пацана до авторитета». Никаких реальных контактов для связи там нет, только Telegram-канал, состоящий из цитат, реинвестиций, фейковых бонусов и розыгрышей.



«Финкульт» предупреждает: данный проект является мошенническим и не имеет ничего общего с сериалом. Он работает по принципу классической пирамиды: людям обещают доход, а потом крадут их взносы и пропадают с радаров.