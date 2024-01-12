Мошенники ловко обчищают кошельки фанатов сериала «Слово пацана»

Олег

Слово пацана


В сети распространяется финансовая пирамида, которая эксплуатирует «пацанские» идеи из нашумевшего сериала. О новой схеме рассказали в «Финкульте».

Согласно источнику, мошенники создали криптовалютную пирамиду и вовсю пиарят её в рунете. Её суть в следующем: организаторы предлагают участникам сделать небольшой взнос в криптовалюте (обычно около $10) и дают взамен свои токены, которые якобы растут по 25% в сутки. Чтобы «пацанская крипта» взлетела еще выше, всем участникам нужно распространять пригласительные ссылки и набирать побольше участников.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

Чтобы привлечь фанатов уличной романтики, сайт пирамиды стилизован кадрами из сериала «Слово пацана» и всякими «крутыми» мотивирующими цитатами. Сами создатели «зуб дают» каждому участнику, что он заработает очень много денег и сможет вырасти «от пацана до авторитета». Никаких реальных контактов для связи там нет, только Telegram-канал, состоящий из цитат, реинвестиций, фейковых бонусов и розыгрышей.

«Финкульт» предупреждает: данный проект является мошенническим и не имеет ничего общего с сериалом. Он работает по принципу классической пирамиды: людям обещают доход, а потом крадут их взносы и пропадают с радаров. 

0
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides.ru
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
Источник:
Финкульт
Cсылки по теме:
Раскрыта схема воровства денег под предлогом собеседования для удалённой работы
Появилась веская причина отказаться от голосовых сообщений как можно скорее
Мошенники придумали гениальный новогодний развод для любителей смотреть кино в интернете

Рекомендации

Рекомендации

В Google Chrome появилась скрытая, но очень полезная функция. Вот как включить
В WhatsApp приходит суперполезная фича, которую Дуров никак не внедрит в Telegram
«Яндекс Такси» перестанет наказывать таксистов и пассажиров
OneUI 6.0 выйдет для 16 смартфонов Samsung Galaxy в ближайшие дни

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии