Мошенники ловко обчищают россиян с помощью нового закона против мошенников



В регионах России распространяется новая мошенническая схема, которая использует недавно принятый закон о кредитах. Подробности сообщил «Т-банк».



Речь идет о законопроекте, который вводит понятие «самозапрет на кредиты». Заявка на такой запрет подается гражданином лично и результатом будет отказ в выдаче любого кредита на его имя. Нововведение принято, чтобы уберечь россиян от мошенников, которые нередко практикуют открытие кредита на жертву и присвоение кредитных средств с помощью социального инженеринга.







Согласно источнику, разводилы пошли ва-банк и начали использовать новый закон для своей черной деятельности. Они звонят человеку и говорят, что на его имя зафиксирована попытка выдачи кредита, но к счастью её удалось вовремя пресечь. Чтобы такого не повторялось, жертве предлагается оформить заявку на самозапрет кредитов по ссылке, которую ей сразу присылают. На самом деле ссылка ведет на фишинговый сайт и крадет для мошенников аккаунт «Госуслуг».