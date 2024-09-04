Мошенники ловко обчищают россиян с помощью нового закона против мошенников

Олег

Мошенники


В регионах России распространяется новая мошенническая схема, которая использует недавно принятый закон о кредитах. Подробности сообщил «Т-банк».

Речь идет о законопроекте, который вводит понятие «самозапрет на кредиты». Заявка на такой запрет подается гражданином лично и результатом будет отказ в выдаче любого кредита на его имя. Нововведение принято, чтобы уберечь россиян от мошенников, которые нередко практикуют открытие кредита на жертву и присвоение кредитных средств с помощью социального инженеринга.

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Согласно источнику, разводилы пошли ва-банк и начали использовать новый закон для своей черной деятельности. Они звонят человеку и говорят, что на его имя зафиксирована попытка выдачи кредита, но к счастью её удалось вовремя пресечь. Чтобы такого не повторялось, жертве предлагается оформить заявку на самозапрет кредитов по ссылке, которую ей сразу присылают. На самом деле ссылка ведет на фишинговый сайт и крадет для мошенников аккаунт «Госуслуг». 

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