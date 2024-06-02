Мошенники ловко обчистили Apple, воспользовавшись её собственными правилами. А что, так можно было?!



В сети появилась история о том, как пятеро мошенников хитростью заполучили в Apple Store несколько тысяч iPhone и iPad. Подробности собрали в Phone Arena.



Согласно источнику, пятеро «друзей оушена» закупили несколько тысяч неработоспособных поддельных iPhone и iPad, которые даже не включались. Они приносили девайсы в магазины Apple Store в разных местах страны и требовали обменять их на рабочие по гарантии. Подделки имели реальные серийные номера и выглядели настолько реалистично, что сотрудники Apple не распознавали их, и выдавали разводилам настоящие айфоны и айпады взамен фейков.



В результате мошенники обменяли 16 тысяч фейковых iPhone и iPad на настоящие, чем фактически ограбили Apple на $12,3 млн. Обман выяснился лишь когда девайсы уехали из страны на завод Apple. Компания обратилась в полицию, после чего «фантастическую пятерку» задержали — все они оказались гражданами Китая. Сейчас им грозит до 20 лет тюрьмы.