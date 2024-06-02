Мошенники ловко обчистили Apple, воспользовавшись её собственными правилами. А что, так можно было?!

Олег

Фото: Unsplash


В сети появилась история о том, как пятеро мошенников хитростью заполучили в Apple Store несколько тысяч iPhone и iPad. Подробности собрали в Phone Arena.

Согласно источнику, пятеро «друзей оушена» закупили несколько тысяч неработоспособных поддельных iPhone и iPad, которые даже не включались. Они приносили девайсы в магазины Apple Store в разных местах страны и требовали обменять их на рабочие по гарантии. Подделки имели реальные серийные номера и выглядели настолько реалистично, что сотрудники Apple не распознавали их, и выдавали разводилам настоящие айфоны и айпады взамен фейков.


Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.

В результате мошенники обменяли 16 тысяч фейковых iPhone и iPad на настоящие, чем фактически ограбили Apple на $12,3 млн. Обман выяснился лишь когда девайсы уехали из страны на завод Apple. Компания обратилась в полицию, после чего «фантастическую пятерку» задержали — все они оказались гражданами Китая. Сейчас им грозит до 20 лет тюрьмы. 

15
iGuides в Яндекс.Дзен —  zen.yandex.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Phone Arena
Cсылки по теме:
Посмотрите, как магазин Apple обносят среди бела дня — идеальное ограбление засняли на видео
Курьер наворовал iPhone на миллион долларов. Он раздал долги, купил дом, но не перестал красть
Стив Возняк: я доверился Илону Маску, а он обокрал меня и мою семью

Рекомендации

Рекомендации

Стоит ли обновляться на iOS 17.4 в России
Установите iOS 17.4 как можно скорее, и вот почему
Владельцы старых Galaxy Watch получат приятный и бесплатный сюрприз от Google
Покупать телевизоры Samsung будет еще сложнее из-за новой хитрости компании

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Dmitriy
+961
Dmitriy
Т.е. контора не зачесалась, когда 16 тысяч мобил, пусть и не сразу, приперли сдавать как подохшие в течение гарантийного срока? Т.е. были уверены, что такое — норма? Или за отчетностью сводной никто не следит? Или фейк?
Вчера в 17:14
#
tellurian
+1398
tellurian Dmitriy
Так они в разные магазины приносили. Почитайте статью.
Вчера в 18:05
#
+9
tree
Сказка быль, да в ней намек……)
Вчера в 17:17
#