Мошенники ловко разводят москвичей, которые живут в многоэтажках. Да так, что не подкопаешься!



В сети распространяются сообщения о новой мошеннической схеме, направленной в основном на жителей многоквартирных домов. Информацию собрали в «Известиях».



Согласно источнику, о собственном опыте рассказал житель Подмосковья, имя которого не называется. Ему позвонили, и человек на другом конце представился сотрудником «АО «Мосэнергосбыт».





«Началось все красиво: мне сообщили, что в нашем доме идет поверка электросчетчиков, и попросили назначить время для визита мастера», — потенциальная жертва мошенников.



Далее «коммунальщик» сказал, что письмо о предстоящей проверке было ранее направлено жителю квартиры через «Госуслуги», а его код — через СМС. После чего попросили назвать этот код. Мужчина отказался, положил трубку и сам перезвонил в «Мосэнергосбыт», чтобы уточнить информацию о проверке. Разумеется, там сказали, что никаких проверок его многоквартирного дома сейчас не проводится.







Мужчина отмечает, что разговор был построен очень грамотно, а мошенник явно хорошо разбирался в электрике, так что заподозрить его было сложно.