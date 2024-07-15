Мошенники ловко разводят москвичей, которые живут в многоэтажках. Да так, что не подкопаешься!

Олег

Мошейник


В сети распространяются сообщения о новой мошеннической схеме, направленной в основном на жителей многоквартирных домов. Информацию собрали в «Известиях».

Согласно источнику, о собственном опыте рассказал житель Подмосковья, имя которого не называется. Ему позвонили, и человек на другом конце представился сотрудником «АО «Мосэнергосбыт».

«Началось все красиво: мне сообщили, что в нашем доме идет поверка электросчетчиков, и попросили назначить время для визита мастера», — потенциальная жертва мошенников. 

Далее «коммунальщик» сказал, что письмо о предстоящей проверке было ранее направлено жителю квартиры через «Госуслуги», а его код — через СМС. После чего попросили назвать этот код. Мужчина отказался, положил трубку и сам перезвонил в «Мосэнергосбыт», чтобы уточнить информацию о проверке. Разумеется, там сказали, что никаких проверок его многоквартирного дома сейчас не проводится.

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Мужчина отмечает, что разговор был построен очень грамотно, а мошенник явно хорошо разбирался в электрике, так что заподозрить его было сложно. 

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Источник:
Известия
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Комментарии

tellurian
+1548
tellurian
Разве мосгорсбыт и госуслуги работают вместе? Не слышал про такое.
Да и проверку они делают сами в подъезде на этаже
51 минуту назад
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