Мошенники массово разводят умников, кто не ведется на популярные схемы. Пара движений — и вы бомж

Фото: нейросеть Bing
Телефонные мошенники обновили привычную и крайне успешную легенду про безопасные счета в Центробанке, и теперь попасть на неё может еще больше народа. Методы развода раскрыли в «Финкульте».
Теперь же схема усовершенствовалась. Мошенники всё так же звонят от имени Центробанка России, но теперь представляются сотрудниками инкассации. Они пугают жертву тем, что на её счета якобы начались атаки хакеров; чтобы спасти деньги, требуется срочнейшим образом снять наличку и отдать инкассатору, который отвезет средства в ЦБ на сохранение до окончания хакерских атак. Разумеется, «инкассатор» — это обычный мошенник-курьер, который заберет деньги в общак своей шайки.
ЦБ предупреждает, что никогда не обзванивает людей и тем более не присылает им курьеров.