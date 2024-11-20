Мошенники массово разводят умников, кто не ведется на популярные схемы. Пара движений — и вы бомж

Олег


Фото: нейросеть Bing


Телефонные мошенники обновили привычную и крайне успешную легенду про безопасные счета в Центробанке, и теперь попасть на неё может еще больше народа. Методы развода раскрыли в «Финкульте».

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Как известно, до сих пор мошенники использовали стандартную схему обмана: они звонили от лица Центробанка РФ или полиции, сообщали что неизвестные пытаются оформить кредит на имя жертвы, и единственный способ уберечься — взять кредит самому на опережение, после чего сдать наличные на «защитный счет ЦБ». Приходил курьер, забирал пакет, а жертва оставалась без денег и с кредитом.

Теперь же схема усовершенствовалась. Мошенники всё так же звонят от имени Центробанка России, но теперь представляются сотрудниками инкассации. Они пугают жертву тем, что на её счета якобы начались атаки хакеров; чтобы спасти деньги, требуется срочнейшим образом снять наличку и отдать инкассатору, который отвезет средства в ЦБ на сохранение до окончания хакерских атак. Разумеется, «инкассатор» — это обычный мошенник-курьер, который заберет деньги в общак своей шайки.

ЦБ предупреждает, что никогда не обзванивает людей и тем более не присылает им курьеров. 

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Источник:
Финкульт
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