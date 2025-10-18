Мошенники начали хитро обманывать самых целеустремленных

Злоумышленники предлагают работу с достойной зарплатой или устройство на стажировку.
Чаще всего для скорейшего хищения средств мошенники настаивают как можно скорее оплатить обучение, оформление документов или участие в стажировке.
«Соискателя торопят с подписанием документов или оплатой «обязательных сборов». Любое настойчивое требование передать деньги или конфиденциальные данные должно стать сигналом для проверки легитимности компании», — предупредил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.
По словам политика с предложениями работы без опыта, но высокой зарплатой нужно быть крайне осторожным. Он посоветовал проверять наличие официального сайта и юридического адреса работодателя.