Мошенники начали хитро обманывать самых целеустремленных

Артем
Снимок экрана 2025-10-18 104241.png

Злоумышленники предлагают работу с достойной зарплатой или устройство на стажировку.

Жертве предлагают прислать набор документов для якобы оформления: копии паспорта, ИНН, СНИЛС, а также реквизиты банковских карт, которые в дальнейшем используют в собственных целях.

Чаще всего для скорейшего хищения средств мошенники настаивают как можно скорее оплатить обучение, оформление документов или участие в стажировке.

«Соискателя торопят с подписанием документов или оплатой «обязательных сборов». Любое настойчивое требование передать деньги или конфиденциальные данные должно стать сигналом для проверки легитимности компании», — предупредил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин.

По словам политика с предложениями работы без опыта, но высокой зарплатой нужно быть крайне осторожным. Он посоветовал проверять наличие официального сайта и юридического адреса работодателя.
Источник:
Коммерсант
Комментарии

kardigan
+4188
kardigan
Судя по всему здесь все самые целеустремлённые! Но только это не всем помогает. ) ну а жить хочется красивше и богаче.. это да, всем
Сегодня в 11:06
#