Мошенники начали красть золото. Схема наглая, но работает

Помимо золотых слитков злоумышленники «принимают» инвестиционные монеты или старые добрые переводы.
Схема не нова, но по словам правоохранителей на нее уже клюнули первые жертвы. По классике злоумышленники убеждают, что все накопленные на счетах средства находятся в опасности. Однако теперь для спасения денег на «безопасном» счете, просят закупиться золотом или инвестиционными монетами. За слитками предлагают прислать курьера или продать в другом банке и сделать перевод.
У данной схемы есть скрытая логика. Снятие крупной суммы может вызвать подозрение у сотрудника банка, тот задаст пару вопросов клиенту и быстро раскроет умысел мошенников. Драгоценные металлы вызывают больше доверия, а их покупка объясняется высоким уровнем инфляции.
В ведомстве напоминают, что полиция и банки не могут требовать покупку золота, а любое упоминание «безопасного» счета — обман. При подобных звонках сразу вешайте трубку и сообщите в отделение банка и правоохранительным органам.