Мошенники начали красть золото. Схема наглая, но работает

Артем
Снимок экрана 2025-02-01 161356.png

Помимо золотых слитков злоумышленники «принимают» инвестиционные монеты или старые добрые переводы. 

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

О новой уловке предупреждает управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Схема не нова, но по словам правоохранителей на нее уже клюнули первые жертвы. По классике злоумышленники убеждают, что все накопленные на счетах средства находятся в опасности. Однако теперь для спасения денег на «безопасном» счете, просят закупиться золотом или инвестиционными монетами. За слитками предлагают прислать курьера или продать в другом банке и сделать перевод.

У данной схемы есть скрытая логика. Снятие крупной суммы может вызвать подозрение у сотрудника банка, тот задаст пару вопросов клиенту и быстро раскроет умысел мошенников. Драгоценные металлы вызывают больше доверия, а их покупка объясняется высоким уровнем инфляции.

В ведомстве напоминают, что полиция и банки не могут требовать покупку золота, а любое упоминание «безопасного» счета — обман. При подобных звонках сразу вешайте трубку и сообщите в отделение банка и правоохранительным органам.
-8
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Известия
Cсылки по теме:
Мошенники стали делать биодронов из пенсионеров
«Дырявый как п****ц», — Артемий Лебедев рассказал, почему надо покупать iPhone, а не Android
Дуров, проснись, Telegram загнивает: «лучший мессенджер» превратился в дом для порноботов, лохотрона и запрещенки

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

+1306
Grealex
Да сколько можно. Для тупых эти статьи бесполезны, если они разговор продолжают после фразы, что деньги в опасности. А нормальным людям, это уже неинтересно.
1 февраля 2025 в 20:53
#
kardigan
+3889
kardigan
Давно не слышал голос мошенника в трубе-наверное потому что трубку не поднимаю никогда🤪
2 февраля 2025 в 02:54
#
kardigan
+3889
kardigan Вася Вотафаков
Своими силами справляюсь. Незнакомых контактов возникает не так много, поэтому этих людей я прошу давать знать используя whatsApp🤪
2 февраля 2025 в 09:19
#

Читайте также