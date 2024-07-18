Мошенники начали «угонять» квартиры россиян через «Госуслуги»? Что известно на данный момент



В сети распространяются сообщения о том, что мошенники нашли способ переоформлять недвижимость на себя без ведома её реального собственника. Для этого злоумышленники якобы используют взломанный аккаунт «Госуслуг» своей жертвы.



По сообщениям некоторых СМИ и отдельных граждан, мошенники используют социальную инженерию, чтобы получить доступ к аккаунту «Госуслуг» своей жертвы. После этого они создают электронную подпись, и с её помощью подают онлайн-заявление на регистрацию права собственности без ведома владельца учетной записи. Поскольку для Росреестра всё выглядит достоверно, то фейковая сделка якобы осуществляется и собственность переходит к мошеннику.







В сети уже гуляют несколько случаев, которые рассказывают пострадавшие от подобной схемы. Она не нова: информация



В сети уже гуляют несколько случаев, которые рассказывают пострадавшие от подобной схемы. Она не нова: информация появлялась еще в конце 2023 года. Однако сегодня Минцифры РФ прокомментировало эту информацию в своем Telegram-канале:

«Новость о том, что мошенники могут завладеть чужой квартирой на Госуслугах, — фейк. На портале нет функционала, позволяющего купить или продать недвижимость. Можно только подать заявление в Росреестр на регистрацию права собственности. Заявление подписывается в приложении «Госключ». Решение о регистрации недвижимости принимает Росреестр после тщательной проверки оснований».



Далее в комментарии подчеркивается, что подделать электронную подпись невозможно, поскольку для её выпуска требуется знать логин, пароль аккаунта, а также пройти 2FA-проверку. Технически всё это не противоречит описанной выше схеме: умелый мошенник способен «выудить» у человека всю эту информацию, после чего воспользоваться ею.



Чтобы точно не попасться на подобную схему, Минцифры рекомендует подать заявление о запрете регистрационных действий с недвижимостью без личного присутствия собственника.