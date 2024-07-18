Мошенники начали «угонять» квартиры россиян через «Госуслуги»? Что известно на данный момент

Олег

Мошенник (наворовал квартир)


В сети распространяются сообщения о том, что мошенники нашли способ переоформлять недвижимость на себя без ведома её реального собственника. Для этого злоумышленники якобы используют взломанный аккаунт «Госуслуг» своей жертвы.

По сообщениям некоторых СМИ и отдельных граждан, мошенники используют социальную инженерию, чтобы получить доступ к аккаунту «Госуслуг» своей жертвы. После этого они создают электронную подпись, и с её помощью подают онлайн-заявление на регистрацию права собственности без ведома владельца учетной записи. Поскольку для Росреестра всё выглядит достоверно, то фейковая сделка якобы осуществляется и собственность переходит к мошеннику.

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В сети уже гуляют несколько случаев, которые рассказывают пострадавшие от подобной схемы. Она не нова: информация появлялась еще в конце 2023 года. Однако сегодня Минцифры РФ прокомментировало эту информацию в своем Telegram-канале:

«Новость о том, что мошенники могут завладеть чужой квартирой на Госуслугах, — фейк. На портале нет функционала, позволяющего купить или продать недвижимость. Можно только подать заявление в Росреестр на регистрацию права собственности. Заявление подписывается в приложении «Госключ». Решение о регистрации недвижимости принимает Росреестр после тщательной проверки оснований». 

Далее в комментарии подчеркивается, что подделать электронную подпись невозможно, поскольку для её выпуска требуется знать логин, пароль аккаунта, а также пройти 2FA-проверку. Технически всё это не противоречит описанной выше схеме: умелый мошенник способен «выудить» у человека всю эту информацию, после чего воспользоваться ею.

Чтобы точно не попасться на подобную схему, Минцифры рекомендует подать заявление о запрете регистрационных действий с недвижимостью без личного присутствия собственника. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

tellurian
+1555
tellurian
Уже написали, что это не реально. Двухфакторный вход обойти сложно и потом требуются подтверждения по биометрии/паспорту и другие инструменты.
Ещё нужна усиленная цифровая подпись.
Сегодня в 18:33
#
Олег Воронин
+2353
Олег Воронин tellurian
Всё это вполне подъемная задача для мошенника. Я сам неоднократно выпускал личную электронную подпись: кроме логина, пароля и 2FA-кода у меня ничего не требовали. О проверке через загран я вообще впервые узнал из поста Минцифры))
Сегодня в 18:55
#
tellurian
+1555
tellurian Олег Воронин
Вы делали простую электронную подпись. Усиленную так не сделать. Я на днях сам пойду получать её.
Сегодня в 19:10
#
+4476
Gabriel
Ставите запрет на действия без вашего личного присутствия и вопрос закрыт.
Такой запрет подразумевает нахождение вас лично в момент сделки.
2 часа назад в 19:58
#
+18
TheEwb
А мне интересно, всегда была необходимость личного присутствия или нат доверенность, а тут фигаг и отменили, что бы ее включить надо нажать... бред епалнейший, государство должно отвечать за возможность злоумышлиникам пользоваться их ними пробелами и дырами в таких сферах
47 минут назад
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