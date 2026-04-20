Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Мошенники начали задавать жертвам очень неожиданный вопрос, прежде чем забрать их деньги

Олег


Кибермошенники научились узнавать баланс карты жертвы, прежде чем украсть с нее средства. Об этом сообщает «Вестник Киберполиции России». 

Подписаться на iGuides в Max, чтобы узнать обо всем первым — max.ru/iguides

Согласно источнику, мошенники начали использовать специальную веб-форму, которая призвана заранее уточнить количество денег на карте жертвы. Обычно такие формы применяются в схемах с фейковыми «возвратами средств», оплатой «комиссии за выигрыш» и так далее. После того, как человек введет данные карты, он видит еще одно окно, в котором сообщается: 

«В целях Вашей безопасности укажите актуальный баланс Вашей карты перед началом сделки. Указание заведомо ложного баланса повлечет за собой блокировку Вашей банковской карты». 


Фото: Вестник Киберполиции России

Таким образом жертву запугивают, чтобы сразу узнать количество денег на счету. Целей такого запроса, вероятно, несколько: понять, стоит ли заморачиваться с этой картой, а также точнее спланировать списания. МВД предупреждает, что ни один добропорядочный сервис никогда не интересуется балансом вашей карты. 
0
Источник:
Вестник киберполиции России
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии (3)

kardigan
+4415
Да не переведутся лохи на этой земле. А вот мамонтов жаль..
2 часа назад в 12:31
#
Anatoly076
+379
Жесть какая-то, неужели люди реально не понимают правомерность каких-либо вопросов. Ну когда в ресторан приходишь поесть, мы же официанту не сообщаем количество денег на карте (для подтверждения нашей платежеспособности)? А официант решать будет он нас обслуживать или нет.
Ну блин, где такому вообще научили, что нужно отвечать ОБЯЗАТЕЛЬНО на все задаваемые вопросы? (Блин в школе наверное… Таких видимо и разводят, послушных…)
По этой логики спрашивать можно вообще все что угодно — главное чтобы ума хватило по-порядку и последовательно выяснять все. Иногда как покажут, что и деньги снимают и кредитами добирают, и качественно заворачивают, куда-то еще сами едут, передают курьерам, квартиры продают — как вообще до такого можно дойти? 🫣🤯
37 минут назад
#
+379
Вот следующий шаг наверное (трэш пример), когда курьер будет приезжать и привозить пистолет для того чтобы «разведенный» еще и сам себя ликвидировал. Ну так под шумок, убедив что это тоже все делается понарошку и «баба Нюра» связалась с тем светом и оформила «сейв» — мол вернем вас к жизни, вместе с майором! 🫣🫣🫣🤯🤯🤯
34 минуты назад
#

