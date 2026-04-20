Мошенники начали задавать жертвам очень неожиданный вопрос, прежде чем забрать их деньги

Кибермошенники научились узнавать баланс карты жертвы, прежде чем украсть с нее средства. Об этом сообщает «Вестник Киберполиции России».

«В целях Вашей безопасности укажите актуальный баланс Вашей карты перед началом сделки. Указание заведомо ложного баланса повлечет за собой блокировку Вашей банковской карты».

Согласно источнику, мошенники начали использовать специальную веб-форму, которая призвана заранее уточнить количество денег на карте жертвы. Обычно такие формы применяются в схемах с фейковыми «возвратами средств», оплатой «комиссии за выигрыш» и так далее. После того, как человек введет данные карты, он видит еще одно окно, в котором сообщается:Таким образом жертву запугивают, чтобы сразу узнать количество денег на счету. Целей такого запроса, вероятно, несколько: понять, стоит ли заморачиваться с этой картой, а также точнее спланировать списания. МВД предупреждает, что ни один добропорядочный сервис никогда не интересуется балансом вашей карты.