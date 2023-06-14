Мошенники нашли идеальную схему развода — на неё клюют буквально все



Аналитики «Сбербанка» собрали информацию о деятельности телефонных мошенников в России. Подробности опубликовал «Коммерсатъ».



Согласно источнику, в 2023 году количество дозвонов мошенников россиянам стало существенно расти и достигло 8,6 млн звонков в сутки — в прошлом году это число было на уровне 5 млн. По словам зампреда правления «Сбербанка» Станислава Кузнецова, самой эффективной и часто применяемой схемой стала история с переводом денег на «безопасный счет».



Речь идет о легенде, при которой мошенник звонит от лица сотрудника банка или Центробанка и врет, что на жертву оформили кредит. Чтобы уберечь «свои» деньги, человек должен взять кредит сам и сразу отправить всю сумму на «безопасный» счет, который на самом деле принадлежит разводилам. Эту схему мошенники применяют в 77% процентов случаев.