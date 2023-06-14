Мошенники нашли идеальную схему развода — на неё клюют буквально все

Олег

Мошенница


Аналитики «Сбербанка» собрали информацию о деятельности телефонных мошенников в России. Подробности опубликовал «Коммерсатъ».

Согласно источнику, в 2023 году количество дозвонов мошенников россиянам стало существенно расти и достигло 8,6 млн звонков в сутки — в прошлом году это число было на уровне 5 млн. По словам зампреда правления «Сбербанка» Станислава Кузнецова, самой эффективной и часто применяемой схемой стала история с переводом денег на «безопасный счет».

Речь идет о легенде, при которой мошенник звонит от лица сотрудника банка или Центробанка и врет, что на жертву оформили кредит. Чтобы уберечь «свои» деньги, человек должен взять кредит сам и сразу отправить всю сумму на «безопасный» счет, который на самом деле принадлежит разводилам. Эту схему мошенники применяют в 77% процентов случаев. 

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Источник:
Коммерсантъ
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Комментарии

kardigan
+3063
kardigan
Эта легенда стара как мир.и лохи не вымрут. Хорош уже писать про эту хрень.
Сегодня в 11:11
#
+37
Андрей Миронов
Ожидал более оригинального способа. Звонят постоянно и методично и антиспам не помогает. Как только слышу силовые структуры или банк, бросаю трубку. А вот правительство когда уже операторов рублём наказывать будет за каждый такой звонок.
Сегодня в 11:20
#
+137
lokky
У меня яндекс хорошо фильтрует всех мошенников. За неделю хорошо если один какой-то прорвется)
Сегодня в 11:35
#
Артем Художник
+25
Артем Художник
Who calls от Каспера решает эту проблему на раз
Сегодня в 11:46
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